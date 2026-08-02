شوک مادرید به بازار نقل و انتقالات

به گزارش ایلنا، لایپزیک رسماً تأیید کرد که غیبت یان دیومانده در فهرست اردوی تمرینی پیش‌فصل این تیم به دلیل بیماری است.

پس از پیروزی قاطع ۴ بر صفر روز شنبه مقابل اس‌سی ورل، مارتین دمیچلیس، سرمربی تیم، توسط شبکه اسکای آلمان در مورد وضعیت دیومانده مورد پرسش قرار گرفت، چرا که این بازیکن ملی‌پوش ساحل عاجی در بازی دوستانه حضور نداشت.

دمیکلیس به خبرنگاران گفت: «می‌دانم که این یک موضوع بزرگ است. یان واقعاً بیمار است. باید ببینیم چه می‌شود. من هنوز با پزشک صحبت نکرده‌ام.»

«اگر او سالم باشد، باید همراه ما بیاید. اگر بیمار است، خب بیمار است.»

بر اساس اعلام فهرست تیم آربی لاپورتزیگ برای سفر به اتریش، دیومانده به اندازه کافی بهبود نیافته تا بخشی از کاروان اولیه سفر باشد، اگرچه انتظار می‌رود پس از بازگشت به سلامتی کامل به هم‌تیمی‌هایش ملحق شود.

در بیانیه باشگاه آربی لایپزیک آمده است: «یان دیومانده نیز به دلیل عفونت به اتریش سفر نخواهد کرد. به محض اینکه او بهبود یابد، ملحق خواهد شد.»

آنتونیو نوسا و پیتر گلاچی دیگر بازیکنان بزرگسالی هستند که از فهرست مذکور کنار گذاشته شده‌اند و در مورد نفر دوم گفته شده: «در حال حاضر در حال مذاکره با باشگاه دیگری است و بنابراین به اردوی تمرینی نخواهد پیوست.»

پیشنهاد ۱۳۰ میلیون یورویی روی میز

غیبت دیومانده در اردوی تمرینی در زمانی رخ می‌دهد که گمانه‌زنی‌های شدیدی در مورد آینده او وجود دارد، زیرا رئال مادرید به دنبال دستیابی به توافقی با لایپزیک برای یک انتقال تابستانی کلان است.

گزارش‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه لوس بلانکوس پیش از این شاهد رد شدن دو پیشنهاد خود برای این بال تهاجمی بوده است و گفته می‌شود باشگاه آلمانی منتظر پیشنهادی نزدیک به ۱۳۰ میلیون یورو (۱۱۱ میلیون پوند) است.

جدیدترین اخبار به نقل از فلوریان پلتنبرگ، خبرنگار ورزشی، این است که دو باشگاه همچنان در حال مذاکره هستند، اگرچه رئال فشار می‌آورد تا این معامله را در طول آخر هفته نهایی کند.

وینیسیوس جونیور در مسیر لندن؟

در همین حال، آرسنال پیش از این و قبل از اینکه رئال مادرید پیش‌دستی کند، به انتقال دیومانده نزدیک شده بود، اما تحولات را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت زیرا هرگونه معامله‌ای می‌تواند بر برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی آنها تأثیر بگذارد.

توپچی‌ها علاقه‌مند به جذب وینیسیوس جونیور از غول‌های لالیگا هستند و استاندارد اسپورت متوجه شده است که این بازیکن برزیلی به عنوان یک هدف کلیدی مطرح شده، چرا که میکل آرتتا به دنبال تقویت گزینه‌های هجومی خود است.

گزارش شده است که ورود احتمالی دیومانده به سانتیاگو برنابو بر زمان بازی وینیسیوس جونیور زیر نظر ژوزه مورینیو در فصل آینده تأثیری نخواهد گذاشت.

با باقی ماندن کمتر از ۱۲ ماه از قرارداد وینیسیوس در پایتخت اسپانیا، در صورت عدم دستیابی به توافقی برای تمدید قراردادش، احتمال فروش او وجود دارد و آرسنال آماده خواهد بود تا در صورت در دسترس قرار گرفتن این بازیکن ۲۶ ساله، وارد عمل شود.

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