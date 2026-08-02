شوک بزرگ مهاجم سابق آرسنال و یونایتد
علت انتقال غیرمنتظره ولبک به چلسی
دنی ولبک، مهاجم باتجربه انگلیسی، پس از رسمی شدن انتقال جنجالیاش به چلسی، دلایل تصمیم غیرمنتظره خود برای پیوستن به جمع آبیهای لندن را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، دنی ولبک پس از نهایی شدن انتقالش از برایتون به چلسی اعلام کرد که آماده است از تجربیات ارزشمند خود به بهترین شکل ممکن استفاده کند.
این مهاجم ۳۵ ساله با قراردادی دو ساله و در قبال مبلغی افشا نشده راهی لندنیها شد. او در تور پیشفصل استرالیا و جنوب شرق آسیا به تیم تحت هدایت ژابی آلونسو ملحق خواهد شد.
باشگاه چلسی در پایان فصل ۲۰۲۵/۲۶ رویکرد جوانگرایانه خود در بازار نقلوانتقالات را تعدیل کرد و نیاز به افزودن بازیکنان با تجربیات بیشتر به ترکیب تیم را به رسمیت شناخت. ولبک با سابقه ۴۰۰ بازی در لیگ برتر، در کنار جردن هندرسون که انتظار میرود طی روزهای آینده به باشگاه بپیوندد، این نقش را ایفا خواهد کرد.
با این حال، او پس از امضای قرارداد اصرار داشت که پس از سپری کردن بهترین فصل گلزنی دوران حرفهای خود در لیگ برتر، هنوز چیزهای زیادی برای ارائه در داخل زمین دارد.
او در پاسخ به این سوال که چه چیزی الهامبخش او برای پیوستن به چلسی بوده است، به وبسایت باشگاه گفت: «کسب جام و پیروزی. این فلسفه در من طنینانداز است زیرا این کاری است که هر روز برای انجام آن تلاش میکنم.»
«من میخواهم پیروز شوم، پیشرفت کنم، بهتر شوم و این باشگاهی با تاریخی بزرگ است. چلسی جامهای زیادی به دست آورده است و این چیزی است که من هم واقعاً میخواهم برای رسیدن به آن تلاش کنم.»
ولبک در ادامه گفت که مشتاقانه منتظر است تا از تجربیات خود برای کمک به بازیکنان جوانتر چلسی جهت دستیابی به حداکثر پتانسیل خود استفاده کند.
وی توضیح داد: «من به مراحل پایانی دوران حرفهای خود رسیدهام، اما مثل همیشه تشنه و پرشور هستم و آمادهام تا همهچیزم را در این فصل جدید به کار بگیرم.»
انگیزه بالای ستاره جدید چلسی
«بدیهی است که با افزایش سن، تجربه به دست میآید و من تجربیات بسیار ارزشمندی دارم. من برای مدت زمان بسیار طولانی در لیگ برتر حضور داشتهام و در برخی باشگاههای بزرگ بازی کردهام.»
«با هر آنچه در دوران حضورم به عنوان یک فوتبالیست در لیگ برتر تجربه کردهام، چیزهای زیادی آموختهام.»
«این موضوع دیدگاه بسیار خوبی به من داده است درباره اینکه چه کاری میتوانم انجام دهم تا نه تنها به خودم، بلکه به دیگران اطرافم نیز کمک کنم.»
«من چیزهای زیادی دیدهام، بنابراین همیشه توصیههای زیادی برای برخی از بازیکنان جوانتر که میخواهند آن را به کار گیرند دارم و قرار گرفتن در این موقعیت فوقالعاده است.»
خروجیهای بزرگ در راه است
انتظار میرود امضای قرارداد با ولبک پیامدهایی برای سایر مهاجمان چلسی داشته باشد. حداقل یک نفر از بین لیام دلاپ، امانوئل امگا، مارک گیو و نیکولاس جکسون این باشگاه را ترک کند.
او دومین ورودی جدید هفته پس از انتقال مکسنس لاکروآ از کریستال پالاس است.
خروجیهای بسیار بیشتری نیز پیشبینی میشود و باشگاه همچنین به دنبال واگذاری تعدادی از مدافعان از صفوف حجیم و پرتعداد خود است.