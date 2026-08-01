ایراندوست سرمربی تیم فوتبال بانوان استقلال شد
مریم ایراندوست هدایت تیم فوتبال بانوان استقلال را بر عهده گرفت.
به گزارش ایلنا، مریم ایراندوست که در روزهای گذشته پس از توافق با مدیران قرارداد همکاری خود را به امضا رسانده بود، با حضور در باشگاه و برگزاری جلسات هماهنگی رسماً کار خود را به عنوان سرمربی تیم فوتبال بانوان استقلال آغاز کرد.
ایراندوست علاوه بر تیم ملی سابقه هدایت ملوان و سپاهان را در کارنامه دارد. او همراه ملوان موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ دسته اول و نایبقهرمانی لیگ برتر شد و با سپاهان نیز عنوان نایبقهرمانی لیگ برتر بانوان را به دست آورد.
او با پیراهن ملوان بیش از 90 بازی رسمی انجام داد، 41 گل به ثمر رساند و همراه این تیم چهار عنوان قهرمانی و شش نایبقهرمانی لیگ برتر فوتبال زنان ایران را کسب کرد.