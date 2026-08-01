به گزارش ایلنا، تیم جوانان ایران کمتر از یک ماه دیگر رقابت خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا را آغاز خواهد کرد. شاگردان قاسم حدادی‌فر در گروه C این مسابقات که به میزبانی ویتنام برگزار می‌شود، باید برابر تیم‌های فلسطین، ویتنام و کره شمالی به میدان بروند.

ملی‌پوشان جوان ایران در هفته‌های اخیر برنامه آماده‌سازی فشرده‌ای را پشت سر گذاشته‌اند. آن‌ها در اردوی تدارکاتی ترکیه مقابل تیم‌های بزرگسال بودروم‌اسپور، ایغدیر و توران تووز آذربایجان به تساوی رسیدند و موفق شدند آنکارا کچی‌اورنگوجو را شکست دهند.

این روند با دیدار دوستانه برابر تیم بزرگسالان ملوان بندرانزلی ادامه یافت؛ مسابقه‌ای که با تساوی بدون گل به پایان رسید تا تیم جوانان ایران همچنان در دیدارهای تدارکاتی برابر تیم‌های باشگاهی بزرگسال بدون شکست باقی بماند.

برنامه آماده‌سازی شاگردان حدادی‌فر هنوز به پایان نرسیده است. طبق برنامه، این تیم تا پایان اردو دو مسابقه دوستانه دیگر برابر تیم‌های لیگ برتری برگزار خواهد کرد و گفته می‌شود ذوب‌آهن و نساجی محتمل‌ترین گزینه‌ها برای این دیدارها هستند. همچنین احتمال برگزاری یک اردوی خارجی و انجام چند مسابقه تدارکاتی برابر تیم‌های ملی پیش از سفر به ویتنام نیز وجود دارد.

در سوی مقابل، تیم جوانان فلسطین نیز برخلاف تصورها، شرایط مناسبی برای آماده‌سازی خود فراهم کرده است. این تیم از ۱۸ تا ۲۴ تیرماه اردویی را در بحرین برگزار کرد و در جریان آن، سه بازی دوستانه برابر تیم زیر ۲۰ سال بحرین انجام داد که حاصل آن یک پیروزی و دو شکست بود.

فلسطینی‌ها علاوه بر اردوهای تدارکاتی، از چندین بازیکن دوتابعیتی که در لیگ‌های کشورهای مختلف از جمله برزیل، دانمارک، فنلاند، یونان، آمریکا، آلمان، نروژ و سوئد فعالیت می‌کنند نیز بهره می‌برند؛ موضوعی که می‌تواند کیفیت این تیم را نسبت به سال‌های گذشته افزایش دهد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم جوانان فلسطین پیش از آغاز رقابت‌های مقدماتی، روزهای ۲۶ و ۳۰ مرداد در دو دیدار دوستانه به مصاف عربستان و قطر خواهد رفت تا با آمادگی بیشتری برابر نخستین حریف خود، تیم جوانان ایران، قرار بگیرد.

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