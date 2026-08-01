به گزارش ایلنا، گل‌گهر سیرجان یکی از تیم‌هایی است که در آستانه فصل جدید لیگ برتر، بیشترین تغییرات را در ترکیب و کادر فنی خود تجربه کرده است. پس از پایان همکاری با مهدی تارتار، هدایت این تیم به مهدی رحمتی سپرده شد؛ سرمربی‌ای که حالا باید تیمی با چهره‌ای کاملاً متفاوت را برای رقابت‌های داخلی و آسیایی آماده کند.

انتقال تارتار به پرسپولیس تنها به تغییر نیمکت گل‌گهر محدود نشد. او علاوه بر تعدادی از اعضای کادر فنی، چند مهره تأثیرگذار سیرجانی‌ها و حتی بخشی از نیروهای اجرایی باشگاه را نیز با خود به تهران برد. همین موضوع باعث شد ساختار گل‌گهر نسبت به فصل گذشته دستخوش تغییرات اساسی شود.

در ادامه این تحولات، شمار دیگری از بازیکنان نیز از جمع سیرجانی‌ها جدا شدند. آرمان اکوان، آمادونی کمالوف، امید حامدی‌فر، پوریا شهرآبادی، پوریا لطیفی‌فر، پویا پوعلی، رضا اسدی، مارکوس میراندا، مجید عیدی، مهدی تیکدری، نمانیا توماشوویچ، رضا جعفری، سیاوش یزدانی، سیامک نعمتی، امیر شبانی، محمدرضا عباسی، اریک باگناما و ژرمی ابونت از جمله نفراتی هستند که دیگر در ترکیب گل‌گهر حضور ندارند.

مدیران باشگاه برای جبران این جدایی‌ها، فعالیت گسترده‌ای در بازار نقل‌وانتقالات داشتند و با جذب محمدرضا اخباری، عرفان معصومی، پدرام قاضی‌پور، امین کاظمیان، سهیل صحرایی، مجید علیاری، مجتبی فخریان، میلاد کر، محمدرضا بردبار، محمد علی‌نژاد و سید احسان حسینی، بخشی از نیازهای تیم را برطرف کردند. همچنین چند بازیکن جوان از جمله ولی‌پور، رضایی، امین حمیدی، پارسا کفافی و فواد محمودی نیز به جمع شاگردان رحمتی اضافه شده‌اند و احتمال جذب نفرات جدید نیز همچنان وجود دارد.

با وجود این خریدها، مهم‌ترین دغدغه کادر فنی گل‌گهر ایجاد هماهنگی میان بازیکنان جدید است. تیمی که بخش زیادی از ترکیب خود را تغییر داده، برای رسیدن به انسجام تاکتیکی و شناخت متقابل میان بازیکنان، به زمان نیاز خواهد داشت؛ موضوعی که هم در فاز دفاعی و هم در برنامه‌های هجومی اهمیت زیادی دارد.

از سوی دیگر، مهدی رحمتی این فرصت را در اختیار دارد تا تیمی مطابق با ایده‌ها و سبک مورد نظر خود بسازد، اما همزمان باید در مدت کوتاهی نتایج قابل قبول نیز کسب کند. به همین دلیل، عملکرد گل‌گهر در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر می‌تواند نقش مهمی در ارزیابی پروژه جدید این سرمربی داشته باشد.

شرایط زمانی دشوارتر می‌شود که گل‌گهر علاوه بر رقابت‌های لیگ، باید خود را برای حضور در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا نیز آماده کند. فشردگی مسابقات و نیاز به هماهنگی سریع، چالش بزرگی را پیش روی نماینده سیرجان قرار داده است.

گل‌گهر فصل جدید را با چهره‌ای متفاوت آغاز خواهد کرد؛ تیمی که اگرچه از نظر مهره‌ها دگرگون شده، اما موفقیت آن بیش از هر چیز به سرعت شکل‌گیری هویت تاکتیکی و هماهنگی میان بازیکنان جدید بستگی خواهد داشت.

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