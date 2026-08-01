آمادهباش داوران برای لیگ برتر؛ آزمون سخت پیش از آغاز فصل جدید
کلاس پیشفصل داوران و کمکداوران لیگ برتر فوتبال با حضور ۱۰۸ داور و کمکداور در اصفهان در حال برگزاری است و شرکتکنندگان علاوه بر پشت سر گذاشتن آزمون آمادگی جسمانی، آخرین قوانین و دستورالعملهای داوری را مرور میکنند.
به گزارش ایلنا، دوره آموزشی پیشفصل داوران و کمکداوران لیگ برتر فوتبال از روز چهارشنبه به میزبانی هیئت فوتبال استان اصفهان آغاز شده و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. این کلاس با حضور ۱۰۸ داور و کمکداور برگزار میشود تا هماهنگیهای لازم پیش از شروع فصل جدید رقابتها انجام شود.
در جریان این دوره، روز پنجشنبه آزمون آمادگی جسمانی از داوران برگزار شد تا وضعیت بدنی و میزان آمادگی آنها برای قضاوت در مسابقات فصل جدید مورد ارزیابی قرار گیرد. این آزمون یکی از مهمترین بخشهای برنامههای پیشفصل کمیته داوران به شمار میرود.
شرکتکنندگان همچنین در کنار ارزیابیهای عملی، در نشستهای آموزشی و تخصصی مختلف حضور یافتهاند و تازهترین تغییرات قوانین، دستورالعملهای داوری و نکات فنی مرتبط با قضاوت در لیگ برتر را مرور کردهاند.
برگزاری این کلاسها با هدف ارتقای سطح آمادگی داوران و ایجاد هماهنگی بیشتر میان تیمهای داوری انجام میشود تا قضاوت مسابقات لیگ برتر در فصل جدید با کیفیت و انسجام بیشتری همراه باشد.