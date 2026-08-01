رئال مادرید یک قدم تا خرید پدیده آفریقا

به گزارش ایلنا، روند مذاکرات میان رئال مادرید و لایپزیش بر سر انتقال یان دیومانده همچنان ادامه دارد و با وجود پیشرفت گفت‌وگوها، هنوز توافق نهایی میان دو باشگاه حاصل نشده است. این مهاجم ۱۹ ساله اهل ساحل عاج یکی از اهداف اصلی فلورنتینو پرز در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی محسوب می‌شود.

روزنامه بیلد گزارش داده است که مدیران لایپزیش تصمیم گرفته‌اند در صورت نهایی نشدن انتقال تا پایان امروز، دیومانده را به اردوی پیش‌فصل تیم در زالفلدن اتریش اعزام کنند.

با این حال، باشگاه آلمانی برای حفظ سلامت این بازیکن، او را در دیدار دوستانه امشب برابر اس‌سی فرل به میدان نخواهد فرستاد. این تصمیم با هدف جلوگیری از هرگونه مصدومیت احتمالی اتخاذ شده؛ اتفاقی که می‌تواند روند انتقال این مهاجم به رئال مادرید را با مشکل مواجه کند.

لایپزیش پیش از این نیز در شرایط مشابه چنین رویکردی را در پیش گرفته بود. در تابستان ۲۰۲۳، یوشکو گواردیول نیز تا زمان نهایی شدن انتقالش به منچسترسیتی، همراه اردوی آماده‌سازی تیم باقی ماند و تنها پس از قطعی شدن توافق ۹۰ میلیون یورویی، مجوز ترک اردو را دریافت کرد.

بر اساس این گزارش، دیومانده اگرچه همراه کاروان لایپزیش راهی اتریش خواهد شد، اما تا زمان مشخص شدن وضعیت آینده‌اش در هیچ مسابقه‌ای به میدان نخواهد رفت. گفته می‌شود این مهاجم جوان تنها به انتقال به رئال مادرید فکر می‌کند و قصد ندارد پیش از روشن شدن تکلیفش، برای لایپزیش بازی کند.

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