مدافع ملی پوش پرسپولیس خداحافظی کرد
میلاد محمدی یک پرسپولیسی واقعی است. اما دوران حضورش در تیم مورد علاقه بچگی آن حس و حال خاص را برایش زنده نکرد و در نهایت هم از جمع قرمزها جدا شد.
به گزارش ایلنا، مدافع ملیپوشی که یک و نیم فصل پیراهن سرخها را بر تن داشت و در تمام هفتههای اخیر یکی از چهرههای پرحاشیه نقل و انتقالات بود با انتشار یک پیام احساسی از هواداران خداحافظی کرد .
محمدی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: "امروز با قلبی پر از احساس از خانوادهای خداحافظی میکنم که همیشه بخشی از وجودم خواهد ماند.از همتیمیهای عزیزم بابت تمام لحظههای فراموشنشدنی و از هواداران پرشوری که در هر شرایطی کنارم بودند از صمیم قلب سپاسگزارم. تا همیشه قدردان محبت شما خواهم بود. پرسپولیس قهرمان و هوادارانش جایگاه ویژهای در قلب من دارند و برای این باشگاه بزرگ بهترینها را آرزو میکنم. به امید دیدار."
این خداحافظی در حالی منتشر شد که میلاد محمدی مدتها با مدیران باشگاه بر سر ادامه همکاری در مذاکره بود اما در نهایت تصمیم گرفت راهی مقصدی غیرمنتظره در فوتبال بلاروس شود. انتقالی که در نگاه اول عجیب به نظر میرسید اما بیشتر از هر چیز ریشه در مسائل خانوادگی داشت. دریافت دستمزد دلاری و فاصله گرفتن از تحولات خاورمیانه نیز از دیگر عواملی بود که در این تصمیم نقش داشت.
نکته جالب اینکه مقصد جدید محمدی برخلاف تصور اولیه شانس حضور در لیگ کنفرانس اروپا را دارد و تیم او تنها یک گام تا رسیدن به مرحله پلیآف این رقابتها فاصله دارد. این یعنی مدافع چپ تیم ملی میتواند خیلی زود دوباره در ویترین فوتبال اروپا دیده شود اگرچه بعید است انتقال دیگری در اروپا برای وی رقم بخورد.
محمدی پیش از ترک پرسپولیس در جام جهانی نیز نمایش امیدوارکنندهای داشت و در آخرین دیدار ایران مقابل مصر یکی از بازیکنان خوب تیم ملی بود. جدایی محمدی یک دغدغه تازه هم برای سرخها ایجاد کرده است. پرسپولیس حالا یکی از گزینههای اصلی خود در سمت چپ خط دفاع را از دست داده و هنوز این احتمال وجود دارد که مدیران باشگاه برای جذب یک مدافع چپ جدید دوباره وارد بازار نقل و انتقالات شوند !