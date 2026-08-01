جریمه سنگین ستاره پرتغالی برای توافق با بارسا

به گزارش ایلنا، این مدافع راست پرتغالی تا تابستان ۲۰۲۷ با باشگاه عربستانی قرارداد دارد. او قرار بود چهارشنبه هفته گذشته پس از استراحت جام جهانی باشگاه‌ها به تیم ملحق شود، اما سفر نکرد.

او نیم‌فصل دوم فصل گذشته را به صورت قرضی در بارسلونا گذراند؛ باشگاهی که در حال مذاکره برای حفظ او است. این گزارش نشان می‌دهد که غیبت او در پی یک توافق مخفیانه میان مدیر برنامه‌هایش، ژورژ مندس، و بارسلونا صورت گرفته است؛ توافقی که به عدم حضور او در اردوی تمرینی بستگی دارد.

اقدام الهلال برای جریمه کانسلو به عنوان یک تاکتیک مذاکراتی برای افزایش فشار بر بارسلونا تعبیر می‌شود. اوضاع در بارسلونا آرام است و گفته می‌شود که توافق نزدیک است.

مذاکرات فعلی روی مکانیسم خروج او از عربستان سعودی با توجه به دستمزدش و همچنین ترتیب‌دادن امور مالیاتی برای محدود کردن هرگونه زیان متمرکز است. همواره انتظار می‌رفت که این روند تا ماه اوت به طول بینجامد، اگرچه غیبت او در اردوی تمرینی پیش‌بینی نشده بود.

بارسلونا و کانسلو بر سر یک قرارداد دو ساله به توافق رسیده‌اند که باشگاه کاتالانی امیدوار است آن را با مبلغی زیر ۱۰ میلیون یورو نهایی کند. گزارش شده است که این بازیکن موافقت کرده از بخش قابل توجهی از دستمزدهای معوقه خود بگذرد تا این معامله تسهیل شود، و بارسلونا معتقد است دستمزد او می‌تواند بدون هیچ مشکلی تحت مقررات بازی منصفانه مالی ثبت شود.

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