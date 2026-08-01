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عقب‌نشینی جنجالی فیفا

اینفانتینو فروش سهام جام جهانی را لغو کرد

اینفانتینو فروش سهام جام جهانی را لغو کرد
کد خبر : 1820953
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جیانی اینفانتینو در پی بازخوردهای منفی شدید، تصمیم خود مبنی بر فروش حقوق و سهام مشارکت در جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی را کاملاً لغو کرده است.

به گزارش ایلنا، رئیس فیفا در اظهاراتی جدید و صریح گفت: «واضح است که این پروژه اختلافاتی ایجاد کرده است، به‌طوری که صرف نظر از سطح پشتیبانی، دیگر در خدمت هدفی که در ابتدا تعیین شده بود نیست.»

«با نگاه به آینده، قصد من این است که در روزها و هفته‌های آینده همه ذینفعان را در قالب یک علاقه مشترک به ورزشمان و با هدف ادامه ارتقای فوتبال در سراسر جهان، به‌ویژه در کشورهایی که بیش از همه به حمایت ما نیاز دارند، دور هم جمع کنم.»

اینفانتینو قصد داشت یک شرکت تابعه به ارزش ۲۰ میلیارد دلار راه‌اندازی کند و بیش از ۲۰ درصد از سهام شرکت جدید فیفا فوروارد اینترپرایز را به فروش برساند و از این طریق ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند.

اینفانتینو فروش سهام جام جهانی را لغو کرد

در پاسخ به این اقدام، یوفا قاطعانه این پیشنهاد را رد و تهدید کرد که در صورت اجرای آن، این کنفدراسیون و کشورهای عضو آن در هیچ مسابقه‌ای که توسط فیفا سازماندهی می‌شود شرکت نخواهند کرد.

کونکاکاف و AFC (کنفدراسیون فوتبال آسیا) نیز در این زمینه به یوفا پیوستند، در حالی که کونمبول خواستار اطلاعات بیشتری از نهاد حاکم بر فوتبال شد.

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