علت جدایی ادی هاو از نیوکاسل مشخص شد

به گزارش ایلنا، روز پنجشنبه اخباری مبنی بر جدایی ادی هاو از سنت جیمز پارک منتشر شد که به نظر می‌رسید با توافق دوطرفه صورت گرفته است. زمان‌بندی این اعلامیه بسیار غیرمنتظره بود، چرا که دو ماه پس از پایان فصل گذشته لیگ برتر و تنها سه هفته پیش از آغاز فصل جدید رخ داد.

خروج هاو تا عصر روز جمعه توسط نیوکاسل تایید نشد؛ تا اینکه باشگاه با انتشار بیانیه‌ای، خبر جدایی کادر فنی او را نیز اعلام کرد.

هاو ۴۸ ساله، با بیان جملات خود به بازخوانی دوران حضورش پرداخت؛ دورانی که از سال ۲۰۲۱ آغاز شد و حضور در لیگ قهرمانان و همچنین نخستین جام داخلی نیوکاسل پس از ۷۰ سال، یعنی جام اتحادیه ۲۰۲۵ را به ارمغان آورد.

هاو گفت: «پس از مدتی تفکر شخصی، تصمیم گرفتم که اکنون زمان مناسبی است تا از سمت خود به عنوان سرمربی نیوکاسل یونایتد کنار بروم.»

«پس از نزدیک به پنج سال وقف کردن زندگی، قلب و روحم برای این باشگاه با انرژی بی‌وقفه، احساس می‌کنم به نفع خودم و باشگاه است که کنار بروم، دوباره انرژی بگیرم و استراحت کنم.»

«اگرچه گرفتن این تصمیم فوق‌العاده سخت بود، اما در قلبم می‌دانم که تصمیم درستی است. من همیشه در تک‌تک تصمیماتی که در زمان حضورم در اینجا گرفته‌ام، منافع نیوکاسل را بر منافع خود مقدم دانسته‌ام و این تصمیم نیز تفاوتی ندارد.»

«این افتخار زندگی من بوده که سرمربی نیوکاسل یونایتد باشم. توصیف آنچه این باشگاه، شهر و هوادارانش برای من و خانواده‌ام معنا دارند و همیشه خواهند داشت، در قالب کلمات دشوار است.»

«از لحظه‌ای که من، جیسون [تیندال، مربی دستیار] و همه کادر فنی نزدیک به نیم دهه پیش وارد شدیم، نیوکاسل بلافاصله حس خانه را به ما داد و مردم اینجا با آغوش باز از ما استقبال کردند. ما از روز اول به نمایندگی از این باشگاه افتخار زیادی کردیم و این شهر همیشه جایگاه بسیار ویژه‌ای در قلب ما خواهد داشت.»

«لحظات فوق‌العاده زیادی در زمان حضور ما در اینجا وجود داشت؛ از جنگیدن برای فرار از سقوط در اولین فصلمان تا شب‌های فراموش‌نشدنی متعدد در سنت جیمز پارک در لیگ قهرمانان که اندکی بعد رقم خورد. پیشرفت بسیار سریع بود.»

«همه دست به دست هم دادند، متحد شدند و به چه نیرویی تبدیل شدیم که اوج آن آوردن اولین جام داخلی پس از ۷۰ سال به خانه بود. این‌ها همه خاطراتی هستند که تا پایان عمرم آن‌ها را گرامی خواهم داشت.»

تقدیر هاو از مالکان و هواداران؛ پایانی بر پنج سال خاطره‌سازی

«می‌خواهم مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه خود را از یاسر الرمیان، جیمی روبن، خاکوبو سولیس و همه افراد در صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF)، دیوید هاپکینسون، راس ویلسون و کل گروه مالکیت و مدیریتی به خاطر اعتماد به من و دادن فرایض رهبری این باشگاه فوتبال ویژه اعلام کنم.»

«من همچنان نسبت به آینده نیوکاسل فوق‌العاده مثبت و پرشور هستم. باشگاه با یک تیم مدیریتی عالی در دستان فوق‌العاده‌ای قرار دارد و شک ندارم که آن‌ها همراه با هر کسی که به عنوان جانشین من می‌آید، به کسب موفقیت در زمین ادامه خواهند داد.»

«از جیسون تیندال، گریم جونز، استفان پرچس، سایمون وترستون، دان هاجز، اندی هاو و جردن ترایب به خاطر وفاداری، حمایت و فداکاری فوق‌العاده‌شان و از همه کارکنان شگفت‌انگیز پشت صحنه که کار سخت و وفاداری‌شان این باشگاه را به آنچه هست تبدیل می‌کند، تشکر می‌کنم.»

«تشکر ویژه از همه بازیکنانی که در طول زمان حضور من در اینجا نماینده باشگاه بوده‌اند. بدون شما هیچ‌چیز امکان‌پذیر نبود و مربیگری همه شما برای من یک افتخار بوده است.»

«در نهایت و از همه مهم‌تر، از هواداران فوق‌العاده‌مان تشکر می‌کنم. شور و وفاداری شما هر روز الهام‌بخش من بود. ایستادن در کنار خط در سنت جیمز پارک به عنوان سرمربی شما با افتخار نمایندگی از باشگاهتان، بیش از آنچه که هرگز بدانید برای من ارزش داشت.»

«اگرچه سفر من به عنوان سرمربی اکنون به پایان رسیده است، اما دلبستگی و عشقی که همواره به نیوکاسل یونایتد خواهم داشت هرگز پایان نخواهد یافت. بابت همه چیز متشکرم. برای باشگاه در آینده آرزوی موفقیت دارم.»

باشگاه نیز بیانیه خود را این‌گونه آغاز کرد: «نیوکاسل یونایتد می‌تواند اعلام کند که ادی هاو باشگاه را از تصمیم خود برای کناره‌گیری از سمت سرمربیگری مطلع کرده است. باشگاه تصمیم ادی را پذیرفته و می‌خواهد از خدمات فوق‌العاده او تشکر کند.»

این بیانیه با این جملات به پایان رسید: «فرآیند جذب سرمربی جدید در مراحل پیشرفته قرار دارد و به‌روزرسانی‌ها به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.» گزارش‌های گسترده‌ای منتشر شده مبنی بر اینکه ماتیاس یایسل، سرمربی باشگاه الاهلی عربستان، جانشین هاو خواهد شد.

نیوکاسل وارد دوره جدیدی می‌شود

دوران حضور هاو در نیوکاسل پس از یک دوره هشت ساله در بورنموث رقم خورد؛ دومین دوره حضور او در باشگاهی که پیش از این در آن بازی می‌کرد. آخرین فصل هاو در نیوکاسل دشوار سپری شد، چرا که آن‌ها در رتبه دوازدهم لیگ برتر قرار گرفتند، در حالی که پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی امسال نیز لزوماً با ترکیب تیم مهربان نبوده است.

نیوکاسل بازیکنان کلیدی خود مانند آنتونی گوردون و ساندرو تونالی را از دست داده است، در حالی که گزارش‌ها از علاقه آرسنال، قهرمان لیگ، به برونو گیمارش، کاپیتان تیم خبر می‌دهند. کیران تریپیر، مت تارگت و آرون رمزدیل نیز سنت جیمز پارک را ترک کرده‌اند.

خریدهای بزرگ و نام‌داری نیز انجام نشده است، اگرچه گزارش شده که باشگاه در مجموع ۱۱۱ میلیون پوند برای بازومانا توره، الادجی بامبا، شان استور و اوئن ژاوئن هزینه کرده است.

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