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بازگشت دو بازیکن جدید استقلال به تیم سابق!

بازگشت دو بازیکن جدید استقلال به تیم سابق!
کد خبر : 1820814
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مدیران دو باشگاه آلومینیوم اراک و استقلال فردا برای بررسی شرایط دو بازیکن جدید آبی‌پوشان جلسه‌ای را برگزار خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، محمد محمدی، مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک، فردا با علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، دیدار خواهد داشت تا درباره وضعیت محمد خلیفه و بهرام گودرزی تصمیم‌گیری شود.

این دو بازیکن که در نقل‌وانتقالات اخیر از آلومینیوم اراک به استقلال پیوسته‌اند، به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال امکان ثبت قرارداد و حضور در مسابقات رسمی برای آبی‌پوشان تا نیم‌فصل را ندارند.

در همین راستا، مدیران دو باشگاه قصد دارند در این جلسه راهکاری را بررسی کنند که بر اساس آن، خلیفه و گودرزی تا نیم‌فصل در اختیار آلومینیوم اراک باشند و پس از باز شدن پنجره استقلال، به جمع آبی‌پوشان اضافه شوند. 

در صورتی که مذاکرات فردا بین مدیران دو باشگاه به نتیجه مثبت برسد، این دو بازیکن از فردا بعدازظهر در تمرینات آلومینیوم اراک که در تهران برگزار می‌شود، حضور پیدا خواهند کرد تا خود را برای ادامه فصل آماده کنند.

 

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