به گزارش ایلنا، تیم جوانان ایران از ساعت ۱۷:۳۰ امروز در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی به مصاف ملوان رفت. این مسابقه در مسیر آماده‌سازی جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های گروه C مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا برگزار شد و در پایان با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

شاگردان قاسم حدادی‌فر در نیمه دوم نمایش هجومی‌تری داشتند. ضربه ماهان اکبرزاده به تیر دروازه برخورد کرد و گل محمدمهدی جان‌نیا نیز مردود اعلام شد تا جوانان ایران با وجود خلق موقعیت، به برتری نرسند.

امیرمهدی مقصودی، امیرمحمد کریمی، ابوالفضل کاظمی، محمد اکبری، محمدامین حسینی، محمدمهدی جان‌نیا، مهدی چشم‌براه، بنیامین علیپور، ماهان بهشتی، محمدرضا عباسی و عرفان خدادادیان ترکیب ابتدایی تیم جوانان ایران را در این مسابقه تشکیل دادند.

در جریان بازی، ابوالفضل خلیلیان، علی مستانی، آرین معالی، جعفر اسدی، ماهان اکبرزاده، ماهان علیپور و امیررضا ولی‌پور نیز با تصمیم کادر فنی وارد زمین شدند تا نفرات بیشتری در این دیدار تدارکاتی مورد ارزیابی قرار بگیرند.

مرحله چهارم اردوی تیم جوانان ایران پس از بازگشت از انزلی، تا ۱۵ مرداد در تهران ادامه خواهد داشت.

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