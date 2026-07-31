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دست رد سرمربی سابق لیورپول به لاله‌های نارنجی

اشلوت هدایت هلند را نپذیرفت

اشلوت هدایت هلند را نپذیرفت
کد خبر : 1820751
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سرمربی سابق لیورپول، پیشنهاد فدراسیون فوتبال هلند برای هدایت تیم ملی این کشور را رد کرد تا حضورش روی نیمکت لاله‌های نارنجی منتفی شود.

به گزارش ایلنا، همان‌طور که توسط وب‌سایت VI.NL گزارش شده است، سرمربی سابق لیورپول ترجیح می‌دهد به جای هدایت تیم ملی، سرمربی یک تیم باشگاهی باشد. اشلوت تنها پس از دو سال حضور در این تیم و در حالی که در اولین فصل حضورش فاتح لیگ برتر شده بود، لیورپول را ترک کرد. پس از جدایی رونالد کومان در پی یک کمپین ناامیدکننده در جام جهانی، اشلوت به عنوان گزینه اصلی برای هدایت تیم ملی هلند در نظر گرفته شده بود.

گزارش شده است که اشلوت پیش از این یک پیشنهاد برای بازگشت به فوتبال باشگاهی را رد کرده است. باشگاه الاهلی عربستان به او شانس هدایت این تیم را پیشنهاد داد، اما این مرد سابق فاینورد و لیورپول آن را نپذیرفت.

اشلوت هدایت هلند را نپذیرفت

اکنون بسیاری انتظار دارند که فدراسیون فوتبال هلند (KNVB) برای انتخاب سرمربی جدید به سراغ مایکل رایزیگر برود. رایزیگر در حال حاضر در کادر تیم‌های ملی فعالیت می‌کند و هدایت تیم زیر ۲۱ سال را بر عهده دارد. او همچنین تجربه کار در فوتبال باشگاهی را دارد و مربی جوانان آژاکس بوده است. رایزیگر در دوران بازی خود برای تیم‌های بارسلونا، میدلزبورو و پی‌اس‌وی آیندهوون به میدان رفته است.

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