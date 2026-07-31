اینفانتینو در آستانه برکناری قرار گرفته است

به گزارش ایلنا، ائتلاف رو به رشدی از فدراسیون‌های فوتبال بر ضد طرح رییس فیفا مبنی بر فروش سهمی از مسابقات این نهاد حاکمیتی به سرمایه‌گذاران خصوصی متحد شده‌اند.

۵۵ فدراسیون عضو یوفا به اتفاق آرا این پیشنهاد را رد کرده‌اند و هشدار داده‌اند در صورتی که این برنامه‌ها کنار گذاشته نشوند، مسابقات فیفا را تحریم خواهند کرد.

این موضع‌گیری پس از یک جلسه اضطراری و تصاعد شدید تنش‌ها در مناقشه بر سر «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FFE) پیشنهادی فیفا اتخاذ شده است.

FFE شرکت جدیدی است که بر مسابقات این سازمان نظارت خواهد کرد.

کونکاکاف، نماینده آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و کارائیب نیز پس از گفتگوی اضطراری خود، علناً این پیشنهاد را رد کرد. اگرچه این کنفدراسیون از تایید تحریم خودداری کرد، اما نگرانی‌هایی را در مورد سرعت این روند، عدم مشاوره و پرسش‌های حول محور مدیریت مطرح ساخت.

با پیوستن علنی دست‌کم ۹۰ فدراسیون از ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا علیه این طرح، اعتماد به مدیریت اینفانتینو در حال افول است.

گمانه‌زنی‌های فزاینده‌ای در دنیای فوتبال وجود دارد مبنی بر اینکه این جنجال می‌تواند به بحران تعیین‌کننده دوران ریاست اینفانتینو تبدیل شود.

طرح جنجالی ۲۰ میلیارد دلاری فیفا زیر ذره‌بین

در کانون این پیشنهاد، طرح فیفا برای ایجاد یک نهاد تجاری ۲۰ میلیارد دلاری قرار دارد که یک پنجم از سهم آن به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار می‌شود.

فیفا استدلال می‌کند که این حرکت باعث آزادسازی سرمایه‌گذاری‌های جدید و شتاب بخشیدن به توسعه فوتبال در سراسر جهان خواهد شد.

با این حال، منتقدان تاکید دارند که جام جهانی یک جشن ورزشی جهانی است که هرگز نباید به یک دارایی خصوصی تبدیل شود.

این واکنش‌های شدید، اینفانتینو را در برابر یک لحظه تعیین‌کننده قرار داده است. او در طول دوران ریاست خود، تورنمنت‌ها را گسترش داده، قدرت را متمرکز کرده و پروژه‌های تجاری بلندپروازانه‌ای را دنبال کرده است.

حامیان، انگیزه او برای افزایش درآمدها را ستوده‌اند، اما مخالفان معتقدند او فیفا را بیش از حد و با سرعتی زیاد به جلو رانده است. او شاید این بار بیش از حد به خورشید نزدیک شده باشد.

شدت این مقاومت نشان می‌دهد که بسیاری از کارگزاران قدرت سنتی در فوتبال بر این باورند که اینفانتینو با این پیشنهاد از خط قرمزها عبور کرده است.

اعتراض آن‌ها تنها به سرمایه‌گذاری خصوصی مربوط نمی‌شود، بلکه درباره این است که در نهایت چه کسی معتبرترین مسابقات این رشته ورزشی را کنترل می‌کند.

همچنین بررسی‌های ویژه‌ای روی شرکت سرمایه‌گذاری یوشوا کوشنر و ارتباط جنجالی آن با خانواده رییس جمهور آمریکا، به عنوان سرمایه‌گذار اصلی پیشنهادی متمرکز شده است.

اگرچه هیچ مدرکی مبنی بر تخلف وجود ندارد، اما چشم‌انداز سیاسی چنین ارتباط پررنگی ناگزیر توجهات را به فرآیند تصمیم‌گیری فیفا جلب کرده است.

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