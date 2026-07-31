تغییر تاکتیک نقلوانتقالاتی رئال
توقف روی خرید رودری برای شکار ستاره لایپزیش
باشگاه رئال مادرید در تصمیمی ناگهانی، روند جذب رودری، ستاره منچسترسیتی را به صورت موقت متوقف کرده تا تمام تمرکز و توان خود را روی نهایی کردن انتقال یان دیومانده، وینگر تکنیکی رابرت لایپزیش بگذارد.
به گزارش ایلنا، در حالی که این هافبک اسپانیایی همچنان اولویت خرید ژوزه مورینیو محسوب میشود، مسئولان باشگاه تصمیم گرفتهاند پیش از آغاز مجدد مذاکرات با منچسترسیتی، ابتدا پیوستن بازیکن ساحل عاجی را قطعی کنند.
انتقال دیومانده وارد مراحل پایانی خود شده و توافقات شخصی به طور کامل به دست آمده است. این بازیکن ۲۱ ساله قراردادی پنج ساله با رئال مادرید را پذیرفته و تنها جزئیات نهایی حقوقی و اداری پیش از رسمی شدن این انتقال باقی مانده است.
انتظار اولیه این بود که این معامله اوایل این هفته به پایان برسد. با این حال، اختلافات بر سر چند بند قراردادی بین دو باشگاه، این روند را طولانیتر از حد انتظار کرد.
با وجود تاخیر ایجاد شده، رئال مادرید همچنان اطمینان دارد که این انتقال به موقع انجام خواهد شد تا دیومانده پیش از پایان هفته به ترکیب تیم مورینیو ملحق شود.
مذاکره با رودری در حالت تعلیق
بنابراین توجهات، حداقل به طور موقت، از رودری منحرف شده است. انتظار میرفت تماسهای اولیه با منچسترسیتی این هفته آغاز شود، اما آن گفتگوها اکنون تا زمان نهایی شدن سایر کارهای نقلوانتقالاتی باشگاه به تعویق افتاده است.
این تاخیر نشاندهنده هیچ تغییری در تصمیمات و نیات رئال مادرید نیست.
پس از هفتهها بحث و گفتگوهای داخلی، فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه، اخیراً این عملیات را تایید کرد و اکنون رودری به عنوان هافبک ایدهآل برای تکمیل ترکیب مورینیو در نظر گرفته میشود.
عملیات ۱۰۰ میلیون یورویی؟
عملکرد رودری در طول جام جهانی نقشی تعیینکننده در تغییر نظرات در داخل والدیباس ایفا کرد.
این هافبک پس از نمایشهای فوقالعادهاش در مراحل نیمهنهایی و فینال که حتی باقیمانده تردیدکنندگان در باشگاه را هم متقاعد کرد، از یک هدف غیراحتمالی به گزینه مورد علاقه پرز تبدیل شد.
سطح فعلی، آمادگی جسمانی و ویژگیهای رهبری او بسیاری از شک و تردیدهایی را که قبلاً حول این معامله وجود داشت، برطرف کرده است.
اعتبار و افتخارات این بازیکن اسپانیایی فقط جایگاه او را تقویت کرده است. رودری در کنار کسب توپ طلا در سال ۲۰۲۴، توپ طلای جام جهانی ۲۰۲۶ را نیز از آن خود کرد تا این باور را در باشگاه تقویت کند که او همچنان یکی از هافبکهای نخبه جهان است.
انتظار میرود هرگونه انتقال احتمالی، سرمایهگذاری در حدود ۱۰۰ میلیون یورو، شامل هزینههای انتقال و دستمزد را به همراه داشته باشد.
مراسم معارفه رسمی به تعویق افتاد
در همین حال، خریدهای جدید رئال مادرید برای مراسم معارفه رسمی خود باید کمی بیشتر منتظر بمانند.
با توجه به اینکه پرز در حال حاضر دور از مادرید حضور دارد، مراسم سنتی رونمایی و عکسبرداری به تعویق افتاده است.
کهکشانیها قصد دارند پس از بازگشت رئیس باشگاه، از تمامی ورودیهای جدید به صورت همزمان رونمایی کنند، اگرچه برخی از تازهواردان میتوانند پیش از آن، از جمله در دیدار تدارکاتی و پیشفصل پیشرو مقابل فیورنتینا، اولین بازی غیررسمی خود را انجام دهند.