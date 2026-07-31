پاسخ قاطع فیفا به تهدید تحریم جام جهانی توسط یوفا

به گزارش ایلنا، نهاد حاکم بر فوتبال جهان در مورد این پیشنهاد خواستار نظرسنجی و مشورت از فدراسیون‌های عضو شده است و بسیاری از آن‌ها جلساتی را برای بررسی جزئیات این طرح‌ها برگزار کرده‌اند. یوفا، نهاد حاکم بر فوتبال اروپا، اوایل این هفته هنگامی که برنامه‌های مربوط به «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FFE) - که نام این نهاد تجاری است - در رسانه‌ها فاش شد، بسیار خشمگین شد.

کمتر از ۴۸ ساعت بعد، ۵۵ فدراسیون عضو یوفا تاکید کردند تا زمانی که این طرح پس گرفته نشود، در هیچ تورنمنت فیفا شرکت نخواهند کرد و تایید کردند که در صورت نهایی شدن این تصمیم، حتی جام جهانی بعدی را هم تحریم خواهند کرد.

کونکاکاف، نهاد حاکمیتی که میزبان جام جهانی تابستان امسال بود و مدیریت فوتبال در آمریکای شمالی و مرکزی را بر عهده دارد نیز این پیشنهاد را رد کرد.

فیفا اکنون از طریق صدور بیانیه‌ای به این نگرانی‌ها پاسخ داده است، اما هنوز برنامه‌های خود برای راه‌اندازی FFE را لغو نکرده و قصد دارد این روند را تا پایان دوره مشاوره ادامه دهد.

در بیانیه فیفا آمده است: «ما نظرات ارائه شده توسط کنفدراسیون‌های مربوطه را در رابطه با ایجاد "فیفا فوروارد اینترپرایز" (FFE) شنیده‌ایم و می‌خواهیم به مسائلی که از زمان انتشار گزارش‌های اولیه رسانه‌ها در روز سه‌شنبه مطرح شده است، بپردازیم.

ما به بازخوردها و نگرانی‌های مطرح شده در سطح عمومی احترام می‌گذاریم و بر تعهد خود به یک مشاوره آزاد و دموکراتیک تاکید دوباره می‌کنیم. روند مشاوره برنامه‌ریزی‌شده ما با گزارش‌های نادرست رسانه‌ها مختل شد. ما این روند مشاوره را ادامه خواهیم داد تا مطمئن شویم هر فدراسیون عضو توانایی ارائه رای خود را بر اساس واقعیت‌ها دارد.

FFE صرفاً برای تضمین این موضوع پیشنهاد شده است که تمامی فدراسیون‌های عضو فیفا این فرصت را داشته باشند که مالکیت معنا‌داری از فرصت‌های تجاری فوتبال در کشور‌های خود به دست آورند و این امر به قیمت خدشه‌دار شدن روح یا مدیریت فیفا یا خود فوتبال تمام نشود.

هیچ‌کس در حال فروش فوتبال نیست. این چیزی نیست که فیفا هرگز به آن فکر کند.»

پشت پرده پیشنهاد مالی جنجالی اینفانتینو به فدراسیون‌ها

در همین حال، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، به طور علنی از این طرح حمایت کرده است و یک گروه سرمایه‌گذاری به رهبری «ترایو اترنال» - که توسط جاشوا کوشنر، برادر داماد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، جرد کوشنر، تاسیس شده است - را برای در اختیار گرفتن سهم اقلیت در این سرمایه‌گذاری جدید آماده کرده است.

اینفانتینو در نامه‌ای به اعضای فیفا توضیح داده است که اگر آن‌ها تا مهلت ۱۹ سپتامبر از پیشنهاد او حمایت کنند، ۴۰ میلیون دلار (۳۰ میلیون پوند) دریافت خواهند کرد و فدراسیون‌هایی که این کار را انجام دهند، به ۲۰ میلیون دلار اولیه (۱۵ میلیون پوند) دسترسی پیدا می‌کنند.

احتمال تغییر یا رد کامل طرح خصوصی‌سازی فیفا

فیفا همچنین اعلام کرده است که این پیشنهادات مشمول مشاوره است و می‌تواند تایید، رد یا اصلاح شود، فعالیت‌های تجاری فعلی فیفا بدون حمایت اکثریت اعضا بدون تغییر باقی خواهد ماند.

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