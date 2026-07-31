شوک بزرگ به دنیای فوتبال
فرانکو بارزی اسطوره میلان و ایتالیا درگذشت
مدافع افسانهای و کاپیتان پیشین تیم ملی ایتالیا و باشگاه آث میلان که از او به عنوان یکی از برترین مدافعان تاریخ فوتبال یاد میشود، در سن ۶۶ سالگی درگذشت.
به گزارش ایلنا، باشگاه میلان در بیانیهای نوشت: «تمام تاریخ آث میلان در پی درگذشت فرانکو بارزی اشک میریزد.»
«راستکرداری او برای همیشه در DNA باشگاه حک خواهد شد، درست همانطور که پیراهن شماره ۶ نمادین او حک شده است. تسلیتی که آث میلان در چنین شرایط دشواری به خانواده فرانکو بارزی ابراز میکند، میان تمام روسونریهایی که این غم را مانند غم خود احساس میکنند، مشترک است.»
یک سال پیش، بارزی برای برداشتن یک گره ریوی تحت عمل جراحی قرار گرفت و دورهای از ایمونوتراپی را آغاز کرده بود.
عصر روز چهارشنبه، میلان گزارشهای مربوط به درگذشت مدافع افسانهای خود را تکذیب کرد، اما اذعان داشت که بارزی «دوران دشوار و حساسی را میگذراند.»
بارزی که به عنوان یکی از بهترین مدافعان تمامی دورانها شناخته میشود، دوران بازی خود را در میلان گذراند و ۷۱۹ بار در طول ۱۹ فصل برای این غول سری آ به میدان رفت.
او در سطح باشگاهی، شش عنوان قهرمانی سری آ و سه عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. علاوه بر این، او در سال ۱۹۸۲ با ایتالیا قهرمان جام جهانی شد، اگرچه در آن سال در این تورنمنت بازی نکرد.
او در سال ۱۹۹۴ کاپیتان آتزوری بود و زیر نظر آریگو ساکی، یکی از مربیان سابق خود در میلان، به فینال جام جهانی رسید.
پس از بازنشستگی او در سال ۱۹۹۷، میلان با بایگانی کردن پیراهن شماره ۶ نمادینش، از دوران حرفهای فوقالعاده او تجلیل کرد.
بارزی از اکتبر ۲۰۲۰ به عنوان نایبرئیس افتخاری میلان خدمت میکرد.