جام جهانی منهای اروپا
تصور بزرگترین تورنمنت فوتبال بدون مدعیان سنتی
در پی تهدید قاطعانه یوفا مبنی بر تحریم مسابقات فیفا در صورت تصویب طرح خصوصیسازی، جهان فوتبال با سناریوی بیسابقهای روبهرو شده که میتواند ساختار جام جهانی را برای همیشه تغییر دهد.
به گزارش ایلنا، بیانیه یوفا پس از جلسه اضطراری روز پنجشنبه تاکید کرد: «تا زمانی که این پیشنهادات مطرح باشد، هیچیک از تیمهای ملی عضو یوفا در هیچ رقابت فیفا شرکت نخواهند کرد؛ مگر اینکه این پیشنهاد به طور کامل کنار گذاشته شود و تضمینهای الزامآوری داده شود که فیفا هرگز دوباره ساختار مدیریتی یا رقابتهای خود را به روی مالکیت خصوصی باز نخواهد کرد.»
۶ تیم از ۸ تیم حاضر در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی تابستان امسال و همچنین ۳ تیم از ۴ تیم حاضر در مرحله نیمهنهایی اروپایی بودند. از سال ۱۹۶۶، ۵ قهرمان از ۷ قهرمان جام جهانی اروپایی بودهاند: انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، و تنها آرژانتین و برزیل قهرمانان غیراروپایی بودهاند.
تابستان امسال، ۱۶ تیم از ۴۸ تیم شرکتکننده در جام جهانی نیز از قاره اروپا بودند. این بدان معناست که اگر تحریم پیش از جام جهانی ۲۰۳۰ ـ که قرار است به طور مشترک به میزبانی اسپانیا و مراکش برگزار شود ـ عملی شود، ترکیب گروهها و تیمهای حاضر در این تورنمنت به شکل کاملاً متفاوتی تغییر خواهد کرد.
یوفا اهرم فشار فوقالعاده سنگینی در اختیار دارد؛ چرا که برگزاری جام جهانی بدون حضور قدرتهای بزرگی مانند اسپانیا (قهرمان جهان)، فرانسه، انگلیس و آلمان، برنامههای اینفانتینو را برای کسب حداکثر درآمد ممکن از این رویداد بزرگ جهانی کاملاً مختل میکند. اینفانتینو پیشنهادات خود را با وعده تزریق پول بیشتر به ۲۱۱ عضو فیفا مطرح کرده است.
این موضوع همچنین به جام جهانی زنان سال آینده در برزیل نیز ضربه مهلکی وارد خواهد کرد؛ تورنمنتی که اسپانیا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی و انگلیس به عنوان قهرمان اروپا، جذابیت تجاری بسیار بالایی به آن میبخشند. انگلیس که نایبقهرمان جام جهانی ۲۰۲۳ بود، همانند اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی باید در ماه اکتبر در مرحله پلیآف انتخابی به میدان برود.
جام جهانی بدون تیمهای اروپایی چه شکلی خواهد بود؟
آیا فیفا بدون حضور تیمهای اروپایی باز هم جام جهانی ۴۸ تیمی را برگزار خواهد کرد؟ فراموش نکنیم که اینفانتینو پیشنهاد داده بود فیفا امکان افزایش تعداد تیمهای جام جهانی ۲۰۳۰ به ۶۴ تیم را بررسی کند. ما هنوز نمیدانیم که آیا تحریم یوفا توسط سایر کنفدراسیونها مانند آسیا و آمریکای شمالی نیز تکرار خواهد شد یا خیر.
اما یک جام جهانی ۴۸ تیمی که به شکلی عجیب در آرژانتین، اوروگوئه، پاراگوئه و مراکش برگزار میشود و با حذف تیمهای اروپایی از جام جهانی و جایگزینی مستقیم آنها با تیمهای برتر بعدی در رنکینگ فیفا شکل میگیرد، میتواند چیزی شبیه به این باشد:
قرعهکشی احتمالی جام جهانی ۲۰۳۰ بدون حضور اروپاییها
گروه A: آرژانتین، اکوادور، اردن، مالی
گروه B: اوروگوئه، استرالیا، کیپ ورد، بورکینافاسو
گروه C: پاراگوئه، پاناما، غنا، هندروراس
گروه D: مراکش، مصر، کوراسائو، امارات متحده عربی
گروه E: کره جنوبی، آفریقای جنوبی، پرو، اوگاندا
گروه F: مکزیک، کانادا، نیوزیلند، بولیوی
گروه G: کلمبیا، تونس، نیجریه، عمان
گروه H: ایالات متحده، ساحل عاج، جمهوری دمکراتیک کنگو، گینه
گروه I: ژاپن، ازبکستان، کامرون، سوریه
گروه J: سنگال، قطر، ونزوئلا، گابن
گروه K: ایران، عربستان سعودی، شیلی، آنگولا
گروه L: برزیل، الجزایر، هائیتی، جامائیکا