زلزله در فوتبال جهان
تهدید بیسابقه یوفا به تحریم جام جهانی و مسابقات فیفا
اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) اعلام کرد در صورت تصویب طرح جنجالی جیانی اینفانتینو مبنی بر واگذاری سهام مسابقات فیفا به سرمایهگذاران بخش خصوصی، جام جهانی و تمامی رقابتهای این نهاد را بهطور کامل تحریم خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، این اقدام قاطع که پس از جلسه اضطراری روز پنجشنبه یوفا صورت گرفت، با موافقت «اتفاق آرا» میان تمامی ۵۵ فدراسیون عضو یوفا همراه شد. در بیانیهای رسمی تایید شد: «تا زمانی که این پیشنهادات مطرح باشد، هیچیک از تیمهای ملی عضو یوفا در هیچ یک از رقابتهای فیفا شرکت نخواهند کرد.»
یوفا اهرم فشار فوقالعاده سنگینی در اختیار دارد؛ چرا که برگزاری جام جهانی بدون حضور قدرتهای بزرگی مانند اسپانیا (قهرمان جهان)، فرانسه، انگلیس و آلمان، برنامههای اینفانتینو را برای کسب حداکثر درآمد ممکن از این رویداد بزرگ جهانی کاملاً مختل میکند. ۶ تیم از ۸ تیم حاضر در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی تابستان امسال از قاره اروپا بودند.
این موضوع همچنین به جام جهانی زنان سال آینده در برزیل نیز ضربه مهلکی وارد خواهد کرد؛ تورنمنتی که اسپانیا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی و انگلیس به عنوان قهرمان اروپا، جذابیت تجاری بسیار بالایی به آن میبخشند. انگلیس که نایبقهرمان جام جهانی ۲۰۲۳ بود، همانند اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی باید در ماه اکتبر در مرحله پلیآف انتخابی به میدان برود.
سخنگوی اتحادیه فوتبال انگلیس با تایید موضع یوفا اعلام کرد: «ما شانه به شانه همکاران اروپایی خود ایستادهایم و از این تصمیم جمعی کاملاً پشتیبانی میکنیم. ما با برنامههای فیفا مخالفیم؛ جام جهانی متعلق به فوتبال است و همواره متعلق به آن باقی خواهد ماند.»
در همین حال، بخش اعظم جام جهانی ۲۰۳۰ در قاره اروپا برگزار خواهد شد و کشورهای اسپانیا و پرتغال به همراه مراکش میزبانی این مسابقات را بر عهده دارند؛ دیدارهایی نیز به مناسبت صدمین سالگرد این رقابتها به میزبانی آرژانتین، اوروگوئه و پاراگوئه در آمریکای جنوبی برگزار میشود.
طرح ۲۰ میلیارد دلاری فیفا و جنجال سرمایهگذاری بخش خصوصی
روز سهشنبه، فیفا از برنامههای خود برای تاسیس یک شرکت تابعه جدید به ارزش ۲۰ میلیارد دلار پرده برداشت که ۲۰ درصد از سهام آن متعلق به سرمایهگذاران بخش خصوصی خواهد بود تا مدیریت حقوق تجاری و برگزاری جام جهانی و سایر تورنمنتهای بزرگ را بر عهده بگیرد. شرکت «ترایو اترنال» به رهبری جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر (داماد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا)، قرار است هدایت این سرمایهگذاری جدید را بر عهده داشته باشد.
یوفا در این خصوص اعلام کرد: «این اقدام نهتنها یک شکست عمیق در مدیریت، بلکه شانه خالی کردن فیفا از وظیفه خود به عنوان متولی فوتبال جهان است. از لحظهای که سرمایهگذاران خارجی مالکیت بخشی از مسابقات فیفا را به دست آورند، فوتبال برای همیشه تغییر خواهد کرد. سودآوری تجاری به یک تعهد دائمی و انتظارات سرمایهگذاران به یک فشار روزمره تبدیل میشود.»
در نامهای به فدراسیونهای عضو، اینفانتینو قول داده است که اگر این شرکت تابعه جدید تاسیس شود، بودجه پرداختی به فدراسیونهای ملی در قالب طرح «فیفا فوروارد» برای دوره چهارساله ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ از حدود ۸ میلیون دلار به ۲۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این، در این نامه ذکر شده است که یک پرداخت «تکنوبتی» ۲۰ میلیون دلاری دیگر نیز برای فدراسیونهای عضوی که در تاریخ ۱۹ سپتامبر به پیشنهادات اینفانتینو رای مثبت دهند، در نظر گرفته میشود. سپس به فدراسیونهای عضو هشدار داده شده که در صورت عدم تصویب این طرح، بودجه آنها برای دوره ۲۰۲۷-۲۰۳۱ تنها ۱۰ میلیون دلار خواهد بود؛ بدان معنا که ۳۰ میلیون دلار درآمد را از دست خواهند داد.
در ادامه بیانیه یوفا آمده است: «اکنون به فدراسیونهای ملی سراسر جهان یک اولتیماتوم داده شده است: یا تسلیم تصاحب بازگشتناپذیر بزرگترین رقابتهای فوتبال شوید یا عواقب آن را متحمل شوید. این یک تصمیم دموکراتیک نیست، بلکه حکمرانی با ارعاب و اجبار است؛ رفتاری که شایسته نهادی متولی مدیریت بازیهای جهانی نیست.»
وابستگی مالی کشورهای کوچک و خطر تغییر ماهیت فوتبال
بسیاری از کشورهای کوچکتر جهان، بهویژه در خارج از اروپا، وابستگی شدیدی به بودجههای فیفا دارند تا تیمهای ملی خود را اداره کنند، پروژههای پایهای بلندمدت را توسعه دهند و روی زیرساختها مانند زمینهای بازی، آکادمیها و استادیومها سرمایهگذاری کنند. پیش از جام جهانی امسال، اینفانتینو مدعی شده بود که «بدون فیفا، در ۱۵۰ کشور جهان هیچ فوتبالی وجود نداشت.»
تایید تحریم مسابقات از سوی یوفا، پیش از رایگیری میان ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا در تاریخ ۱۹ سپتامبر انجام میشود. پیشنهادات اینفانتینو تنها به اکثریت آرای بالای ۵۰ درصد و همچنین حمایت شورای فیفا نیاز دارد؛ این بدان معناست که یوفا برای پیروزی در این رایگیری و جلوگیری از تحریم، همچنان به حمایت سایر کنفدراسیونها مانند آمریکای شمالی یا آسیا نیاز خواهد داشت.
یوفا و ۵۵ فدراسیون عضو آن یکصدا ایستادهاند. ما به صورت قاطعانه و یکصدا پیشنهاد فیفا مبنی بر واگذاری سهام مالکیتی جام جهانی و سایر رقابتهای فیفا به سرمایهگذاران بخش خصوصی را رد میکنیم.
جام جهانی را نمیتوان به عنوان یک کالای سرمایهگذاری در نظر گرفت. این تورنمنت یکی از بزرگترین میراثهای ورزشی فوتبال است که در طول نسلها توسط بازیکنان، تیمهای ملی و هواداران در تمامی قارهها ساخته شده است. هیچ بخشی از آن نباید هرگز به سرمایهگذاران خصوصی واگذار شود. جام جهانی فروشی نیست.
بیانیه رسمی یوفا؛ جام جهانی فروشی نیست
اینکه پیشنهادی با چنین اهمیتی برای فوتبال در خفا طراحی شده و بدون هیچگونه تفکر و مشورت معنیداری با متولیان این رشته تا آستانه تصویب پیش رفته، هم غیرمسئولانه و هم غیرقابل دفاع است. این نه تنها یک شکست عمیق در مدیریت، بلکه شانه خالی کردن فیفا از وظیفه خود به عنوان متولی فوتبال جهان است.
اکنون به فدراسیونهای ملی سراسر جهان یک اولتیماتوم داده شده است: یا تسلیم تصاحب بازگشتناپذیر بزرگترین رقابتهای فوتبال شوید یا عواقب آن را متحمل شوید. این یک تصمیم دموکراتیک نیست، بلکه حکمرانی با ارعاب است؛ یک اقدام اجبارآمیز که شایسته نهادی متولی مدیریت بازیهای جهانی نیست.
اما مخالفت ما بسیار فراتر از روند اداری و اجرایی آن است.
از لحظهای که سرمایهگذاران خارجی مالکیت بخشی از مسابقات فیفا را به دست آورند، فوتبال برای همیشه تغییر خواهد کرد. بازگشت مالی و تجاری به یک تعهد دائمی تبدیل میشود و انتظارات سرمایهگذاران به یک فشار روزمره بدل خواهد شد. از آن لحظه به بعد، هر تصمیمی در مورد تقویم بینالمللی، هر تصمیمی در مورد فرمت رقابتها و هر تصمیمی که آینده فوتبال را شکل میدهد، دیگر بر این اساس که چه چیزی به نفع فوتبال است گرفته نمیشود، بلکه بر این اساس خواهد بود که چه چیزی به نفع سهامداران است.
این مدل هیچ جایی در فوتبال جهان ندارد. آینده فوتبال نمیتواند تحت دیکته و انتظارات کسانی باشد که نخستین وظیفهشان حداکثر کردن سود مالی است. همچنین منافع فدراسیونهای ملی، لیگها، باشگاهها، بازیکنان و هواداران نمیتواند تابع سود سرمایهگذاران شود. فوتبال نمیتواند آینده خود را به خاطر منافع مالی پیشفروش کند.
موضع اروپا کاملاً روشن است. ما هرگز به این مدل مشروعیت نخواهیم داد. هیچکس صلاحیت اخلاقی فروش چیزی را ندارد که تنها به عنوان امانت برای نسل بعدی در اختیار دارد.
در نتیجه گفتگوهای امروز، تا زمانی که این پیشنهادات مطرح باشد، هیچیک از تیمهای ملی عضو یوفا در هیچ رقابت فیفا شرکت نخواهند کرد؛ مگر اینکه این پیشنهاد به طور کامل کنار گذاشته شود و تضمینهای الزامآوری داده شود که فیفا هرگز دوباره ساختار مدیریتی یا رقابتهای خود را به روی مالکیت خصوصی باز نخواهد کرد.
هیچکس نباید کوچکترین تردیدی داشته باشد: یوفا و فدراسیونهای ملی آن با قاطعیت مطلق در برابر این برنامهها خواهند ایستاد.
لحظاتی وجود دارد که سازمانها نه با آنچه آماده پذیرش آن هستند، بلکه با آنچه حاضر به کوتاه آمدن از آن نیستند قضاوت میشوند. این یکی از همان لحظات است.
برخی چیزها سادهتر و مهمتر از آن هستند که فروخته شوند. جام جهانی فیفا متعلق به فوتبال است، همواره متعلق به آن خواهد بود و تا زمانی که اروپا صدایی دارد، هرگز فروشی نخواهد بود.