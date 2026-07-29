خطر تحریم بزرگترین تورنمنت جهان
شورش قاره سبز علیه طرح جنجالی اینفانتینو
کشورهای اروپایی تهدید کردهاند در صورت اصرار جیانی اینفانتینو بر فروش سهام بخش تجاری فیفا به سرمایهگذاران خصوصی، جام جهانی را تحریم خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، همانطور که شبکه اسکای نیوز فاش کرده است، یوفا این هفته یک جلسه اضطراری برگزار خواهد کرد تا پاسخی قاطع و هماهنگ به این اقدام نشان دهد.
معامله میلیارد دلاری زیر ذرهبین
این جنجال پس از لو رفتن برنامه فیفا برای تأسیس شرکت تابعه «فیفا فوروارد انترپرایز» با ارزشگذاری ۲۰ میلیارد دلاری آغاز شد. هدف از این اقدام، فروش بیش از ۲۰ درصد از سهام این مجموعه به سرمایهگذاران خارجی برای جذب ۴.۲ میلیارد دلار بودجه است. در میان گروههای سرمایهگذار، نام شرکت «ترایو اترنال» به رهبری کوشنر، که با خانواده دونالد ترامپ ارتباط دارد، بیش از همه جلب توجه میکند.
خشم شدید یوفا و موضعی قاطعانه
مدیریت یوفا با انتشار بیانیهای رسمی، واکنشی بسیار تند به این موضوع نشان داد:
«این اقدام پا را از خط قرمزی فراتر میگذارد که نهادها هرگز نباید از آن عبور کنند. ماهیت و ساختار مدیریتی فوتبال، داراییهای قابل فروش در بازار نیستند. فوتبال متعلق به فیفا نیست که آن را به حراج بگذارد.»
اگرچه اینفانتینو با وعده افزایش بودجه توسعه فدراسیونهای عضو از ۸ میلیون دلار به ۲۰ میلیون دلار از این اقدام دفاع میکند، اما کشورهای اروپایی در نظر دارند از تهدید کنارهگیری و تحریم به عنوان اهرم فشار استفاده کنند.
یوفا اطمینان دارد که وزنه و اعتبار ورزشیاش برای متوقف کردن این پروژه تعیینکننده خواهد بود؛ درست مانند همان استراتژی و رویکردی که پیش از این با اتکا به آن، طرح برگزاری دو سال یکبار جام جهانی را هم زمینگیر کرد.