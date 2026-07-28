نبرد مدعیان در تبریز؛ استقلال هفته هشتم به مصاف تراکتور میرود
بر اساس قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال و تراکتور در هفته هشتم فصل جدید به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ دیداری که یکی از مهمترین تقابلهای نیمفصل نخست خواهد بود.
به گزارش ایلنا، برنامه فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران نشان میدهد استقلال در هفته هشتم رقابتها باید در یکی از حساسترین دیدارهای نیمفصل نخست مقابل تراکتور تبریز قرار بگیرد. این مسابقه پس از تقابل آبیپوشان با سپاهان، پرسپولیس و فولاد برگزار خواهد شد.
با توجه به فشردگی برنامه استقلال در هفتههای ابتدایی و رویارویی این تیم با چند مدعی قهرمانی، دیدار برابر تراکتور میتواند در شرایطی برگزار شود که جایگاه دو تیم در جدول تحت تأثیر نتایج هفتههای نخست قرار گرفته باشد.
دیدار استقلال و تراکتور، آخرین تقابل آبیپوشان با مدعیان اصلی در نیمفصل نخست خواهد بود؛ مسابقهای که پس از پشت سر گذاشتن چند هفته از لیگ و نزدیک شدن تیمها به شرایط ایدهآل، از اهمیت و حساسیت ویژهای برخوردار خواهد بود.
بر اساس برنامه مسابقات، استقلال در دیدار رفت میهمان تراکتور خواهد بود و در نیمفصل دوم از شاگردان این تیم در ورزشگاه خانگی خود میزبانی میکند.