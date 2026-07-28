زمان الکلاسیکوی فوتبال ایران مشخص شد
قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، زمان تقابل پرسپولیس و سپاهان را مشخص کرد؛ دو تیم در هفتههای پانزدهم و سیودوم برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایلنا، بر اساس قرعهکشی فصل بیستوششم لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس و سپاهان در هفته پانزدهم دیدار رفت و در هفته سیودوم دیدار برگشت خود را برگزار خواهند کرد. مطابق برنامه اعلامشده، پرسپولیس در بازی رفت میزبان طلاییپوشان خواهد بود و دیدار برگشت نیز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشود.
تقابل پرسپولیس و سپاهان که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مسابقات فوتبال ایران تبدیل شده، همواره تأثیر مستقیمی بر کورس قهرمانی داشته است. حضور مستمر دو تیم در جمع مدعیان، این دیدار را به یکی از حساسترین و پربینندهترین مسابقات هر فصل تبدیل کرده است.
در فصل گذشته، پرسپولیس در هر دو دیدار رفت و برگشت مقابل سپاهان به پیروزی رسید. سرخپوشان ابتدا در اصفهان با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دادند و سپس در تهران نیز با برتری ۲ بر یک، هر شش امتیاز این تقابل را به دست آوردند.
فصل جدید اما با شرایط متفاوتی برای دو تیم آغاز میشود. مهدی تارتار نخستین تجربه خود را به عنوان سرمربی پرسپولیس در این جدال پشت سر خواهد گذاشت و در سوی مقابل، سپاهان با هدایت محرم نویدکیا و حفظ بخش زیادی از مهرههای اصلی خود، یکی از مدعیان جدی قهرمانی محسوب میشود.
یکی از نکات قابل توجه این برنامه، برگزاری دیدار برگشت در هفته سیودوم است؛ مسابقهای که میتواند در هفتههای پایانی فصل، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت قهرمانی لیگ برتر داشته باشد.