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شکار بزرگ توپچی‌ها در لالیگا

دو ستاره بارسا و رئال در لیست خرید آرسنال

دو ستاره بارسا و رئال در لیست خرید آرسنال
کد خبر : 1819686
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باشگاه آرسنال برای تقویت خط هجومی خود، مذاکرات اولیه‌ای را جهت جذب فران تورس، مهاجم بارسلونا و رائول آسنسیو از رئال مادرید آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا، توپچی‌ها اخیراً خبر جذب کریستوس تزولیس از کلوب بروژ را به عنوان جانشین لئاندرو تروسار اعلام کردند.

تورس در کنار نیکو ویلیامز، ستاره اتلتیک بیلبائو، هر دو در مذاکرات نقل‌وانتقالاتی اخیر آرسنال مطرح شده‌اند.

با این حال، قیمت تعیین‌شده باید مناسب باشد تا آرسنال اقدامی جدی برای جذب هر یک از این دو قهرمان جام جهانی انجام دهد.

آسیب‌دیدگی ویلیام سالیبا نیز چاره‌ای جز خرید مدافع وسط در این تابستان برای آن‌ها باقی نگذاشته است.

دو ستاره بارسا و رئال در لیست خرید آرسنال

گزینه‌های خط دفاعی و بازگشت احتمالی تورس به انگلیس

رائول آسنسیو از رئال مادرید نیز با توپچی‌ها مرتبط شده است. این بازیکن اسپانیایی در حال حاضر جایی در برنامه‌های مادرید ندارد و می‌تواند در این تابستان به دنبال جدایی باشد.

آسنسیو که فصل گذشته ۳۴ بازی انجام داد، توانایی بازی در پست دفاع راست را هم دارد.

تورس نیز با جدایی از بارسا مرتبط شده و بازگشت به انگلیس می‌تواند برای او جذاب باشد. او پیش از پیوستن به بارسلونا در سال ۲۰۲۱، در منچسترسیتی بازی می‌کرد.

این ستاره ۲۶ ساله یکشنبه گذشته گل پیروزی‌بخش اسپانیا مقابل آرژانتین را در فینال جام جهانی به ثمر رساند. گزینه مدنظر توپچی‌ها توانایی بازی در تمامی خطوط هجوم را دارد و چندپسته بودن او برای میکل آرتا جذاب خواهد بود.

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