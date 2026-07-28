آخرین اخبار و شایعات نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال ایران
کمتر از سه هفته تا آغاز لیگ بیستوششم باقی مانده اما بازار نقلوانتقالات فوتبال ایران هنوز روی دور تند حرکت میکند. از بلاتکلیفی ستارههای استقلال و پرسپولیس گرفته تا تغییرات گسترده در پیکان و تلاش تیمهای مدعی برای حفظ مهرههای کلیدی، اتفاقات روزهای اخیر نشان میدهد رقابت اصلی هنوز خارج از زمین جریان دارد؛ جایی که هر تصمیم میتواند معادلات فصل جدید را تغییر دهد.
به گزارش ایلنا، در حالی که شمارش معکوس برای شروع لیگ برتر آغاز شده، هنوز بسیاری از تیمها به ترکیب نهایی خود نرسیدهاند. برخی باشگاهها خریدهایشان را تقریباً به پایان رساندهاند و حالا به دنبال حفظ ثبات هستند، اما گروهی دیگر هنوز درگیر انتخاب سرمربی، جذب بازیکن و حتی حل پروندههای حقوقیاند. همین اختلاف در میزان آمادگی باعث شده بازار نقلوانتقالات بیش از هر زمان دیگری تعیینکننده آینده تیمها باشد.
استقلال؛ تیمی که هنوز با ابهام زندگی میکند
استقلال همچنان پرخبرترین تیم این روزهای فوتبال ایران است؛ نه به دلیل خریدهای بزرگ، بلکه به خاطر پروندههایی که هنوز بسته نشدهاند. مهمترین موضوع، وضعیت یاسر آسانی است؛ بازیکنی که از نظر فنی در تمرینات حضور دارد اما درباره امکان ثبت قرارداد و بازی کردنش، اختلاف نظرهای حقوقی جدی وجود دارد. این پرونده میتواند در روزهای آینده به یکی از حساسترین موضوعات لیگ تبدیل شود.
از سوی دیگر، رامین رضاییان همچنان پاسخی قطعی به استقلال نداده و اخبار حاکی از آن است که او امیدوار است پیشنهاد مناسبی از فوتبال اسپانیا دریافت کند. این بلاتکلیفی باعث شده کادر فنی استقلال عملاً برای فصل جدید برنامهریزی خود را بدون این مدافع باتجربه انجام دهد.
در کنار این دو پرونده، آینده کسری طاهری نیز همچنان مبهم است؛ بازیکنی که علاوه بر استقلال، مشتریان دیگری هم دارد و ممکن است مقصدی غیرمنتظره را انتخاب کند.
پرسپولیس؛ مدیریت ریسک به جای هیجان
برخلاف رقیب سنتی، پرسپولیس تابستان کمسروصداتری را سپری میکند. مدیران این باشگاه ترجیح دادهاند به جای ورود به رقابتهای مالی سنگین، ساختار تیم را حفظ کنند. منتفی شدن انتقال دانیال ایری و کسری طاهری از نساجی نشان داد پرسپولیس حاضر نیست برای جذب بازیکنان جوان از سقف بودجه خود عبور کند.
در همین حال، بازگشت تدریجی یعقوب براجعه پس از مصدومیت، حفظ تیوی بیفوما و بلاتکلیف ماندن وضعیت سروش رفیعی، مهمترین اخبار سرخپوشان را تشکیل میدهد. به نظر میرسد اولویت پرسپولیس در مقطع فعلی، مدیریت منابع و حفظ تعادل در فهرست بازیکنان باشد.
تراکتور؛ آرامش یک مدعی
در شرایطی که بسیاری از تیمهای مدعی هنوز درگیر تغییرات هستند، تراکتور مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است. این باشگاه بیشتر از آنکه به دنبال خریدهای متعدد باشد، تمرکز خود را روی حفظ ستارههای فصل گذشته گذاشته است.
ادامه حضور مهدی هاشمنژاد با وجود پیشنهادهای خارجی و تثبیت جایگاه علیرضا بیرانوند در ترکیب، نشان میدهد محمد ربیعی قصد دارد با کمترین تغییر ممکن وارد فصل جدید شود. این ثبات میتواند یکی از مهمترین امتیازهای تراکتور در هفتههای ابتدایی لیگ باشد.
سپاهان و گلگهر؛ انتقالی که توازن را تغییر میدهد
جدایی محمدرضا اخباری از سپاهان تقریباً قطعی شده و گلگهر جدیترین مقصد این دروازهبان باتجربه محسوب میشود. اگر این انتقال نهایی شود، گلگهر یکی از مهمترین نقاط ضعف خود را پوشش خواهد داد و سپاهان نیز باید به دنبال جانشینی مطمئن برای یکی از دروازهبانان باسابقه فوتبال ایران باشد.
پیکان؛ بحران در حساسترین مقطع
در میان همه تیمهای لیگ، شرایط پیکان از همه نگرانکنندهتر به نظر میرسد. جدایی سعید دقیقی، اختلافات مدیریتی، خروج محسن آذرباد و ادامه جذب بازیکن بدون مشخص بودن سرمربی، تصویری از یک باشگاه ناآرام را ترسیم میکند.
پیکان هنوز زمان کافی برای بازسازی دارد اما هر روز تأخیر در انتخاب سرمربی، فرصت هماهنگی تیم را کمتر میکند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، خودروسازان ممکن است لیگ را با مشکلاتی آغاز کنند که جبران آن در ادامه فصل آسان نخواهد بود.
تیمهای جوان؛ سرمایهگذاری روی آینده
در سوی دیگر بازار، باشگاههایی مانند نساجی، ذوبآهن و فجر سپاسی مسیر متفاوتی را دنبال میکنند. نساجی حاضر نشد ستارههای جوان خود را با هر قیمتی واگذار کند، ذوبآهن خریدهای کمهزینه اما هدفمند انجام داده و فجر سپاسی نیز با برنامهای گسترده به دنبال نوسازی ترکیب خود است.
این رویکرد نشان میدهد تیمهای میانه جدول بیش از گذشته به حفظ سرمایههای فنی و ساختن تیمی برای آینده فکر میکنند؛ سیاستی که شاید در کوتاهمدت پرزرقوبرق نباشد اما میتواند در ادامه فصل نتیجهبخش باشد.
لژیونرها همچنان معادلات را تغییر میدهند
در کنار نقلوانتقالات داخلی، احتمال انتقال محمد محبی به فوتبال امارات نیز یکی از خبرهای مهم این روزهاست. خروج بازیکنان ملیپوش از لیگ برتر، علاوه بر کاهش کیفیت رقابت داخلی، باشگاهها را ناچار میکند در مدت کوتاهی به دنبال جانشینان مناسب باشند؛ اتفاقی که معمولاً قیمت بازیکنان داخلی را نیز افزایش میدهد.
بازاری که هنوز به ایستگاه آخر نرسیده است
با وجود نزدیک شدن به آغاز لیگ، هنوز بخش مهمی از معادلات نقلوانتقالات حل نشده است. استقلال باید تکلیف پروندههای حقوقی و ستارههای بلاتکلیف خود را روشن کند، پرسپولیس همچنان به دنبال تکمیل فهرست نهایی است، پیکان در انتظار انتخاب سرمربی قرار دارد و چند انتقال بزرگ نیز هنوز به مرحله امضای رسمی نرسیدهاند.
در چنین شرایطی، میتوان گفت برنده واقعی بازار تابستانی هنوز مشخص نیست. آنچه تا امروز دیدهایم، تنها بخش نخست رقابتی است که احتمالاً در روزهای پایانی نقلوانتقالات به اوج خود خواهد رسید؛ جایی که یک امضا، یک جدایی یا حتی یک رأی حقوقی میتواند توازن قدرت در لیگ بیستوششم را بهطور کامل تغییر دهد.