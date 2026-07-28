نه به بزگرترین سوژه نقلوانتقالاتی تابستان
عقبنشینی پاریسنژرمن از جذب سوپراستار منچسترسیتی
طبق تازهترین گزارشهای منتشرشده، پاریسنژرمن هیچ برنامهای برای ارائه پیشنهاد یا تلاش در راستای جذب رودری، هافبک کلیدی منچسترسیتی ندارد و حضور این ستاره اسپانیایی در پاریس منتفی است.
به گزارش ایلنا، بر اساس خبر منتشرشده در نشریه لوپاریزین، انتظار نمیرود پاریسنژرمن در این پنجره نقلوانتقالاتی اقدامی برای خرید رودری، هافبک ۳۰ ساله منچسترسیتی انجام دهد.
این تصمیم در پی تمایل مدیران تیم پاریسی برای اتکا به بازیکنان موجود در ترکیب خود اتخاذ شده است، چرا که آنها بر این باورند که بهترین خط هافبک جهان را در اختیار دارند.
با باقی ماندن تنها یک سال از قرارداد این بازیکن با سیتیزنها، رودری همچنان میتواند در هفتههای آتی انگلستان را ترک کند؛ زیرا بارسلونا و رئال مادرید — که طبق گزارشها این بازیکن از قبل با آنها به توافق رسیده است — تمایل شدیدی برای به خدمت گرفتن او دارند.
پس از فصل ۲۰۲۵-۲۶ که با آسیبدیدگیهای متعدد همراه بود، هافبک اسپانیایی فرم خوب خود را بازیافته و نقشی کلیدی و تعیینکننده در مسیر قهرمانی لاروخا در جام جهانی ایفا کرد. او که به عنوان بهترین بازیکن این تورنمنت انتخاب شد، در طول مراحل حذفی مسابقات سلسلهای از نمایشهای خیرهکننده را به اجرا گذاشت و عملکرد درخشان خود را با بازی فوقالعاده در دیدار فینال مقابل آرژانتین به اوج رساند.