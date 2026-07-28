آخرین اخبار و شایعات نقل و انتقالات تابستانی اروپا

آرسنال برای جذب برونو گیمارش وارد عمل شد؛ بارکولا در آستانه مذاکره با لیورپول
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آرسنال نخستین تماس رسمی خود را با نیوکاسل یونایتد برای جذب برونو گیمارش برقرار کرده و همزمان لیورپول نیز مذاکرات خود با پاریسنژرمن برای انتقال بردلی بارکولا را در دستور کار قرار داده است. تازهترین شایعات نقلوانتقالات فوتبال اروپا از تحرکات جدی چند باشگاه بزرگ حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، آرسنال برای جذب برونو گیمارش، هافبک برزیلی نیوکاسل یونایتد، نخستین گام رسمی را برداشته و مذاکرات اولیه میان دو باشگاه آغاز شده است.
بر اساس گزارش تیمتاک، برونو گیمارش به مدیران نیوکاسل اعلام کرده که میخواهد حداکثر ظرف یک هفته آینده تکلیف آیندهاش مشخص شود؛ پیش از آنکه به تمرینات پیشفصل بازگردد. با این حال، دو باشگاه هنوز بر سر مبلغ انتقال این هافبک ۲۸ ساله اختلاف قابل توجهی دارند، هرچند گفته میشود توافق با خود بازیکن برای آرسنال مشکلی نخواهد داشت.
در سوی دیگر، لیورپول نیز برای جذب بردلی بارکولا، وینگر فرانسوی پاریسنژرمن، آماده آغاز مذاکرات رسمی شده است.
طبق اعلام فلوریان پلتنبرگ، بارکولا اخیراً پیشنهاد تمدید قرارداد پاریسیها را رد کرده و با توجه به اینکه تنها دو سال از قراردادش باقی مانده، باشگاه فرانسوی حاضر است درباره فروش او مذاکره کند. لیورپول که پس از جدایی محمد صلاح به دنبال تقویت جناح چپ خط حمله خود است، بارکولا را یکی از گزینههای اصلی میداند و انتظار میرود نخستین پیشنهاد رسمی خود را بهزودی ارائه کند.
در همین حال، منچسترسیتی نیز شرایط ابراهیم امبایه، وینگر ۱۸ ساله پاریسنژرمن را زیر نظر گرفته است.
به نوشته فوت مرکاتو، آینده این بازیکن سنگالی در پاریس نامشخص است و چند باشگاه بزرگ اروپایی از جمله تاتنهام، استون ویلا، بوروسیا دورتموند و لایپزیگ نیز وضعیت او را دنبال میکنند. امبایه که در جام جهانی ۲۰۲۶ چهار بار برای سنگال به میدان رفت، علاقهمند به ترک پاریسنژرمن است.
از سوی دیگر، مگنس اکلیوش، مهاجم موناکو، پاریسنژرمن را مقصد مورد علاقه خود برای ادامه دوران حرفهایاش انتخاب کرده است.
اگرچه لیورپول نیز شرایط این مهاجم ۲۴ ساله را بررسی کرده و حتی حاضر است رقم بالاتری برای جذب او بپردازد، اما مذاکرات میان موناکو و پاریسنژرمن ادامه دارد و خود بازیکن نیز انتقال به ورزشگاه پارک دو پرنس را ترجیح میدهد.
در عربستان نیز الهلال مذاکرات خود را برای جذب ایلیمان اندیایه، مهاجم اورتون، آغاز کرده است.
فابریتزیو رومانو گزارش داده این مهاجم ۲۶ ساله از انتقال به لیگ عربستان استقبال میکند، اما تصمیم نهایی به نظر باشگاه اورتون بستگی خواهد داشت. الهلال که پیشتر کریسنسیو سامرویل را از وستهام به خدمت گرفته، اکنون اندیایه را یکی از اهداف اصلی خود در خط حمله میداند.
در دیگر اخبار نقلوانتقالاتی، رسانههای اسپانیایی مدعی شدهاند آرسنال آماده است در صورت جذب وینیسیوس جونیور، او را به پردرآمدترین بازیکن تاریخ باشگاه تبدیل کند. ستاره برزیلی رئال مادرید وارد آخرین سال قراردادش شده و همچنان آیندهاش در سانتیاگو برنابئو در هالهای از ابهام قرار دارد.
همچنین منچستریونایتد برای فروش دائمی مارکوس رشفورد مبلغ ۴۲ میلیون پوند تعیین کرده است.
در سایر تحولات بازار نقلوانتقالات:
فلوریان پلتنبرگ تأکید کرده جمال موسیالا هیچ علاقهای به انتقال قرضی به گالاتاسرای ندارد و شایعات مطرحشده در این زمینه صحت ندارد.
چلسی همچنان الکس اسکات، هافبک بورنموث، را زیر نظر دارد و قصد دارد پیشنهاد جدیدی برای جذب او ارائه کند.
یوونتوس مذاکرات خود را برای جذب یاشوا زیرکزی آغاز کرده و منچستریونایتد نیز با جدایی احتمالی این مهاجم مخالفتی ندارد.
آژاکس از رقابت برای جذب دنی سبایوس کنار کشیده و رئال بتیس اکنون جدیترین گزینه برای جذب هافبک سابق رئال مادرید محسوب میشود.
باشگاه الریان قطر پیشنهادی برای جذب جیدون سانچو ارائه کرده است؛ بازیکنی که پس از جدایی از منچستریونایتد بازیکن آزاد شده است.
بشیکتاش مذاکراتی با مدیر برنامههای رافائل لیائو برای انتقال احتمالی این وینگر پرتغالی انجام داده است.
اورتون وضعیت جاناتان رو، مهاجم بولونیا، را دنبال میکند و ارزش این بازیکن حدود ۴۵ میلیون پوند برآورد شده است.
اسپورتینگ لیسبون همچنان بر قیمت ۴۰ میلیون یورویی عثمان دیومانده پافشاری میکند؛ مدافعی که مورد توجه ناتینگهام فارست قرار دارد.
بنفیکا نیز پیشنهاد ۲۰ میلیون یورویی خود را برای جذب ژائو ویکتور سوزا، مدافع چپ برزیلی تاتنهام، ارائه کرده است.