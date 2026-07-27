تسلیم بارسلونا در برابر موضع سرسختانه اتلتیکو در پرونده آلوارز

به گزارش ایلنا، این مهاجم آرژانتینی هدف اصلی باشگاه کاتالانی برای جانشینی رابرت لواندوفسکی است و در حالی که آن‌ها پیش از این در خصوص موضوعات شخصی به توافق رسیده‌اند، دست‌یابی به توافق با رقیب هم‌لیگی‌شان بسیار پیچیده‌تر از حد انتظار بوده است.

تصمیم برای به خدمت گرفتن آلوارز با موافقت کامل و متفق‌القول هانس فلیک سرمربی تیم، دکو مدیر ورزشی، خوان لاپورتا رئیس باشگاه و سایر مقامات عالی‌رتبه بارسلونا اتخاذ شده است. باشگاه پیش از این پیشنهادی اولیه به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو ارائه داده بود که توسط اتلتیکو رد شد و آن‌ها منتظر دریافت نشانه‌ای مثبت بودند تا دوباره به سراغ روخی‌بلانکو بروند، به این امید که در نهایت توافق حاصل شود.

چشم‌انتظار حرکت انتحاری ستاره آرژانتینی

مشکل بارسلونا این است که همچنان منتظر دریافت چراغ سبز از سوی رقیب مادریدی خود مانده‌اند. طبق گزارش اشرف بن عیاد، اتلتیکو همچنان اصرار دارد که آلوارز به یک رقیب مستقیم فروخته نخواهد شد و از همین رو، کاتالان‌ها در حال از دست دادن امید خود برای جذب این مهاجم هستند.

بارسلونا منتظر بود تا اتلتیکو از موضع سرسختانه خود کوتاه بیاید، اما پس از هفته‌ها رفت‌وبرگشت پیام‌ها میان دو باشگاه هم در فضای عمومی و هم در پشت پرده، احساس درونی باشگاه بارسلونا این است که این در تابستان امسال باز نخواهد شد. بنابراین، هرگونه شانس برای سرگرفتن این انتقال منوط به اقدام مجدد خود آلوارز است؛ همان‌طور که او در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ انجام داد و علناً تمایل خود را برای جدایی و انتقال به تیمی دیگر ابراز کرد.

بارسلونا در حین انتظار برای اقدام آلوارز، تلاش‌های خود را برای جذب گزینه‌های جایگزین افزایش داده است. الی جونیور کروپی، مهاجم بورنموث، بازیکنی است که مورد توجه بخش ورزشی باشگاه قرار دارد و اگر اتلتیکو از موضع خود کوتاه نیاید، کاتالان‌ها در هفته‌های آینده مسیر خود را به سمت این بازیکن ۲۰ ساله فرانسوی تغییر خواهند داد.

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