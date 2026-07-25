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لطیفی فر رسما به پرسپولیس پیوست

لطیفی فر رسما به پرسپولیس پیوست
کد خبر : 1818413
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در ادامه روند نقل و انتقالات پرسپولیس، هافبک جوان فوتبال ایران، پرسپولیسی شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پوریا لطیفی‌فر، هافبک جوان و آینده‌دار فوتبال ایران، با عقد قراردادی ۴ ساله به جمع سرخپوشان پیوست.

این بازیکن جوان با نظر کادر فنی و مدیریت باشگاه راهی پرسپولیس شد تا سرخپوشان را در بازی‌های حساس لیگ پیش رو همراهی کند.

قرارداد این بازیکن به مدت ۴ سال تنظیم شده و طی هماهنگی با کادر فنی به زودی خود را به اردوی تیم در ترکیه خواهد رساند تا تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کند.

باشگاه پرسپولیس ضمن خوشامدگویی به این بازیکن، برای او در دوران حضور در جمع سرخپوشان آرزوی موفقیت دارد.

لطیفی فر رسما به پرسپولیس پیوست

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