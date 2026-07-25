برگزاری نخستین مرحله تست انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان هاکی روی یخ / معرفی ۳۶ ورزشکار دعوتشده به اردو
نخستین مرحله تست انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان هاکی روی یخ برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،نخستین مرحله تست انتخابی اردوی تیم ملی بزرگسالان بانوان هاکی روی یخ، صبح روز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ با حضور ۴۸ ورزشکار شامل ۴۱ بازیکن و ۷ دروازهبان از استانها و شهرهای تهران، قم، ورامین، شهرری، کیش و اصفهان در پیست یخ آیسباکس ایرانمال برگزار شد.
این مرحله از فرآیند انتخابی با هدف شناسایی برترین استعدادها و تشکیل اردوی تیم ملی برای حضور در رقابتهای بینالمللی پیشرو، زیر نظر کادر فنی تیم ملی برگزار شد.
در پایان این مرحله و پس از جمعبندی نتایج، ۳۶ ورزشکار شامل ۳۱ بازیکن و ۵ دروازهبان به اردوی تیم ملی بزرگسالان بانوان هاکی روی یخ دعوت شدند.
اسامی ورزشکاران دعوتشده به اردوی تیم ملی:
۱. هدیه آقایی (قم)
۲. درسا رحمانی (تهران)
۳. شبنم عرب (تهران)
۴. دیبا فرزامنیا (شهرری)
۵. شارمین طباطبایی (تهران)
۶. حدیث خلج (تهران)
۷. سارا خویلو (تهران)
۸. آوا محمد (شهرری)
۹. باران جدیدی (تهران)
۱۰. شقایق صدیقی صدر (تهران)
۱۱. محیا هاشمی (شهرری)
۱۲. آیدا یزدانیان (ورامین)
۱۳. صبا احمدی (تهران)
۱۴. شهگل عرب (تهران)
۱۵. فاطمه اسماعیلی (ورامین)
۱۶. سارینا خسروی (اصفهان)
۱۷. نگار ارجمند (تهران)
۱۸. دیانا فرزامنیا (شهرری)
۱۹. الهام مدیردهقان (تهران)
۲۰. نیلوفر عسگری (تهران)
۲۱. عسل صادقی (تهران)
۲۲. سوگند آقایی (قم)
۲۳. حدیثه پورهاشمی (شهرری)
۲۴. ملیحه علیبیگلو (شهرری)
۲۵. شهیرا میراخورلو (ورامین)
۲۶. رومینا هداوندخانی (ورامین)
۲۷. ملیکا مهابادی (تهران)
۲۸. فرزانه اسماعیلی (ورامین)
۲۹. پارمیس دولتآبادی (تهران)
۳۰. فریماه خانی (شهرری)
۳۱. مهرسا غلامی (تهران)
دروازهبانان:
سارا اسلامی
هانیه میراحمدی
ترنم تاجیک
مهسا احمدپور
سوسن قاسمی