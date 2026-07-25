شوامنی در راه اولدترافورد، رودری در رئال مادرید

به گزارش ایلنا، هافبک‌ها در حال شکل دادن به بازار نقل‌وانتقالات تابستانی ۲۰۲۶ هستند؛ ستاره‌هایی نظیر ماتئوس فرناندز، ساندرو تونالی و الیوت اندرسون، تنها سه نمونه از بازیکنانی هستند که با ارقام جنجالی و سنگین جابه‌جا شده‌اند. اندرسون با انتقال ۱۱۶ میلیون پوندی به منچسترسیتی، به گران‌ترین هافبک تاریخ فوتبال تبدیل شد.

آرسنال امیدوار است برونو گیمارش را به خدمت بگیرد، در حالی که منچستریونایتد پیش از این جذب اندری سانتوس و یوری تیلمانس را نهایی کرده است. شیاطین سرخ برای تکمیل بازسازی خط هافبک خود، خواستار یک خرید دیگر هستند.

گزینه سوم، هافبک دفاعی تخصصی‌تر و دفاعی‌تری خواهد بود و فابریتزیو رومانو بارها تاکید کرده که اورلین شوامنی از رئال مادرید، هدف رویاپردازانه آن‌هاست.

اقدام برای جذب این ملی‌پوش ۲۶ ساله فرانسوی سخت به نظر می‌رسید، به‌ویژه به این دلیل که او اخیراً قرارداد جدیدی را در سانتیاگو برنابئو به امضا رسانده بود.

با این حال، رئال مادرید اکنون تلاش‌های خود را برای جذب رودری، برنده توپ طلای ۲۰۲۴، شدت بخشیده است. طبق گفته فابریتزیو رومانو، این مسئله در کنار پیشنهاد ۱۰۰ میلیون یورویی آن‌ها برای یان دیومانده و برنامه برای ارائه پیشنهاد مجدد، باعث شده تا یک فروش بزرگ در دستور کار رئال قرار گیرد.

به گزارش سان، قربانی این پروژه‌ها در پایتخت اسپانیا می‌تواند کسی جز شوامنی نباشد.

رودری به رئال مادرید، اورلین شوامنی به منچستریونایتد

در وهله اول، دیوید اورنشتاین روز جمعه خبر داد که رئال مادرید بر این باور است که امسال تابستان رودری را جذب خواهد کرد.

او اعلام کرد: «رئال مادرید در حال کار روی معامله‌ای برای جذب رودری، هافبک منچسترسیتی است. در این مرحله هنوز مذاکرات باشگاه به باشگاه انجام نشده، اما مادرید اطمینان دارد که توافق حاصل خواهد شد و بر اساس این فرض پیش می‌رود که رودری تابستان امسال به این تیم می‌پیوندد.»

رودری پیشنهادی برای تمدید اقامت خود در سیتی روی میز دارد (تنها یک سال از قرارداد فعلی او باقی مانده است)، اگرچه بر کسی پوشیده نیست که او انتقال به رئال مادرید را ترجیح می‌دهد.

بر اساس گزارش ماتئو مورِتو، خبرنگار مطرح، رودری و رئال مادرید پیش از این بر سر شروط شخصی به توافق رسیده‌اند.

با چراغ سبز رئال برای نهایی کردن جذب رودری، نشریه سان مدعی شد که مسیر حضور شوامنی در منچستریونایتد هموار خواهد شد.

پس از مطرح شدن این ادعا طی روزهای گذشته، گزارش بعدی نشریه سان نشان می‌دهد که منچستریونایتد اکنون می‌تواند شوامنی را با مبلغی حدود ۸۰ میلیون یورو / ۶۸ میلیون پوند به خدمت بگیرد.

آن‌ها اعلام کردند: «رئال مادرید مایل است اورلین شوامنی را در معامله‌ای به ارزش ۶۸ میلیون پوند به منچستریونایتد بفروشد تا بودجه لازم برای انتقال جاه‌طلبانه رودری را تامین کند.»

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