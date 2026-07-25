به گزارش ایلنا، اتهامات مربوط به نقض قوانین مالی لیگ برتر نخستین بار در فوریه ۲۰۲۳ علیه این باشگاه مطرح شد و جلسه رسیدگی به آن در دسامبر ۲۰۲۴ به پایان رسید. با این حال، نتیجه این پرونده هنوز اعلام نشده است.

مارسکا در پاسخ به این سوال که آیا این اتهامات هنگام پذیرفتن این مسئولیت برای او دغدغه‌ای بوده است یا خیر، گفت: «نه، به عنوان یک پاسخ صادقانه خیر. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که سه سال پیش، در فصل کسب سه‌گانه، من اینجا بودم و صحبت‌های مشابهی درباره این نوع مشکلات وجود داشت.»

«با گذشت سه سال، شرایط هنوز همان است و هیچ اتفاقی نیفتاده است. من هیچ حرفی برای گفتن ندارم چون این مسئله‌ای است که وجود دارد.»

سرمربی جدید سیتی هنگامی که اتهامات لیگ برتر برای اولین بار اعلام شد، به عنوان دستیار پپ گواردیولا در این باشگاه مشغول به کار بود. او اکنون پس از کناره‌گیری گواردیولا در پایان فصل گذشته، برای هدایت تیم به اتحاد بازگشته است.

مارسکا در ادامه افزود: «اما باز هم، تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که نحوه کار این مجموعه نشان می‌دهد که آن‌ها چقدر جدی و فوق‌العاده هستند و جام‌ها و افتخارات بیشتری را به دست می‌آورند.»

منچسترسیتی هرگونه تخلفی را رد کرده است

باشگاه سیتی همواره بر مواضع خود در تکذیب اتهامات نقض قوانین مالی استوار بوده است. خلدون المبارک، رئیس باشگاه، اخیراً تاکید کرد: «بگذارید همان‌طور که همیشه یک‌نواخت و قاطع بوده‌ام صحبت کنم. تا زمانی که حکمی صادر نشود، نمی‌توانم حرف زیادی بزنم.»

«به من اعتماد کنید، زمانی که حکم صادر شود، نشست فوق‌العاده‌ای با هم خواهیم داشت و من هر آنچه را که در سه سال گذشته می‌خواستم بگویم، خواهم گفت.»

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