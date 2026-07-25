پایان سناریوی تکراری زنبورها
چرا انتقال آدیمی به بارسا شبیه هیچکدام از فروشهای دورتموند نیست؟
پیوستن کریم آدیمی به بارسلونا علاوه بر تقویت خط حمله تیم هانسی فلیک، به یکی از پایدارترین و قدیمیترین روندهای انتقال بازیکن در باشگاه بوروسیا دورتموند پایان داد.
به گزارش ایلنا، وینگر آلمانی در معاملهای به ارزش ۲۲ میلیون یورو به همراه ۷ میلیون یورو پاداشهای متغیر مربوط به عملکرد، راهی بارسلونا شد.
اگرچه این توافق با توجه به ورود آدیمی به سال پایانی قراردادش، یک معامله عقلانی برای بوروسیا دورتموند به شمار میرود، اما با سودهای هنگفتی که این تیم بوندسلیگایی به داشتن آنها در بازار نقلوانتقالات معروف شده، فاصله زیادی دارد.
بر اساس ارقام موجود، انتقال کریم آدیمی به بارسلونا یکی از معدود جداییهای بزرگ دورتموند در سالهای اخیر است که منجر به سود مالی چشمگیری برای این باشگاه آلمانی نشده است.
انتقال آدیمی الگوی نقلوانتقالاتی دورتموند را برهم زد
بوروسیا دورتموند در سال ۲۰۲۲ ادیمی را با مبلغ ۳۰ میلیون یورو از ردبول سالزبورگ به خدمت گرفت و به این ملیپوش آلمانی به چشم استعداد جوان و هیجانانگیز دیگری نگاه میکرد که توانایی تبدیل شدن به یک بازیکن سطح اول جهان را دارد.
با این حال، چهار فصل بعد، بارسلونا این وینگر را با بستهای مالی که در مجموع میتواند به ۲۹ میلیون یورو برسد به خدمت گرفت؛ این بدان معناست که دورتموند نتوانست این بازیکن را با قیمتی بالاتر از سرمایهگذاری اولیه خود به فروش برسد.
این یک نتیجه نادر برای باشگاهی است که به کشف ستارههای جوان، پرورش آنها و در نهایت فروششان با سودهای نجومی شهرت یافته است.
نگاهی به فروشهای شگفتانگیز دورتموند
برخی از موفقترین فروشهای بوروسیا دورتموند مربوط به دو باشگاه بزرگ اسپانیا بوده است.
مشهورترین آنها در سال ۲۰۱۷ رقم خورد؛ زمانی که بارسلونا عثمان دمبله را در معاملهای به ارزش ۱۳۵ میلیون یورو با احتساب پاداشها به خدمت گرفت.
دورتموند تنها یک سال قبل از آن، ۱۵ میلیون یورو به رن پرداخت کرده بود که همین مسئله به آنها اجازه داد سود فوقالعادهای در حدود ۱۲۰ میلیون یورو به دست آورند.
بعدها در سال ۲۰۲۳، رئال مادرید انتقال جود بلینگام را پس از آنکه دورتموند این ملیپوش انگلیسی را به یکی از بهترین هافبکهای اروپا تبدیل کرد، نهایی کرد.
دورتموند که او را در سال ۲۰۲۰ با قیمت ۲۹ میلیون یورو از بیرمنگام سیتی خریداری کرده بود، در سال ۲۰۲۳ با مبلغ ۱۲۷ میلیون یورو به این غول اسپانیایی فروخت.
این باشگاه همچنین سودهای هنگفتی از بازیکنانی نظیر جادون سانچو، کریستین پولیشیچ، ارلینگ هالند، پیر امریک اوبامیانگ، هنریخ مخیتاریان، ماریو گوتزه و جیمی گیتنز به دست آورد تا جایگاه خود را به عنوان یکی از هوشمندترین باشگاههای فوتبال جهان در بازار نقلوانتقالات تثبیت کند.
در چنین بستری، معامله آدیمی بیش از آنکه یک قاعده باشد، به عنوان یک استثنا خودنمایی میکند.