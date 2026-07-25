مارسکا با فرمول اختصاصی خود روی نیمکت اتحاد

به گزارش ایلنا، با توجه به این‌که مارسکا در طول فصل تاریخی ۲۰۲۲-۲۳ و قهرمانی سه‌گانه سیتی، دستیار پپ گواردیولا بود، شباهت‌هایی میان سبک بازی مورد علاقه پپ گواردیولا و انزو مارسکا وجود دارد. این مسئله کاملاً قابل انتظار بود و یکی از عوامل اصلی انتخاب مارسکا به عنوان جانشین گواردیولا توسط باشگاه سیتی به شمار می‌رفت. منچسترسیتی تمایل دارد به ارائه فوتبال مبتنی بر مالکیت توپ که گواردیولا پایه گذاری کرد ادامه دهد. با این حال، مارسکا دیروز تاکید کرد که او کاملا مستقل است و قصد ندارد روش‌های پپ گواردیولا را «کپی پیست» کند.

مارسکا روش خاص خود را دارد

انزو مارسکا در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود به عنوان سرمربی منچسترسیتی، بلافاصله تصریح کرد که به دنبال کپی‌برداری از فلسفه‌های فوتبالی پپ گواردیولا نیست. سرمربی جدید منچسترسیتی به رسانه‌ها گفت که قهرمان جام حذفی و جام اتحادیه را به سبک خود هدایت خواهد کرد. مارسکا دیروز به خبرنگاران گفت: «برای من مهم است که شفاف‌سازی کنم اینجا هستم تا کارم را همان‌طور که می‌خواهم انجام دهم. من اینجا نیستم که از کسی کپی‌برداری کنم؛ من اینجام تا وظیفه‌ام را انجام دهم و فوتبال خودم را، همان‌گونه که آن را می‌بینم، پیاده کنم.»

انزو مارسکا همچنین خاطرنشان کرد که تغییراتی در منچسترسیتی ایجاد خواهد شد. او اظهار داشت در حالی که مربیانی مانند خودش و پپ گواردیولا دارای فلسفه‌ها و ایده‌های مشابهی هستند، اما میان سیتیِ مارسکا و تیم شکست‌ناپذیر پپ گواردیولا تفاوت‌هایی وجود خواهد داشت. این سرمربی ایتالیایی توضیح داد: «هر مربی متفاوت است. ممکن است مفاهیم مشابهی وجود داشته باشد، اما هر مربی ویژگی‌های خودش را دارد. نحوه مواجهه روزمره ما و نوع نگاه‌مان به مسابقات متفاوت خواهد بود.»

«خواهیم دید که برای تعدیل مفاهیم به چه چیزهایی نیاز داریم، اما فکر نمی‌کنم هیچ مربی بتواند از مربی دیگری کپی پیست کند. من می‌توانم کپی پیست کنم، اما نگاه من به فوتبال مانند سایر مربیان نیست؛ به همین دلیل به کپی پیست اعتقادی ندارم.»

منچسترسیتیِ انزو مارسکا تیمی متفاوت از پپ گواردیولا خواهد بود

مدیران منچسترسیتی هنگام انتصاب انزو مارسکا به عنوان جانشین پپ گواردیولا دقیقاً می‌دانستند چه کسی را انتخاب می‌کنند. آن‌ها مربی‌ای را به خدمت گرفتند که فلسفه‌ای مشابه گواردیولا دارد و با چندین بازیکن سیتی و شرایط خود باشگاه آشناست. با این حال، کادر مدیریتی منچسترسیتی انتظار ندارند مارسکا دقیقاً پپ گواردیولا باشد. همان‌طور که مارسکا اشاره کرد، او کار جدید را به روش خودش پیش خواهد برد و با وجود شباهت‌ها میان بازی سیتیِ گواردیولا و سیتیِ مارسکا، تفاوت‌هایی نیز وجود خواهد داشت که البته نمایان شدن آن‌ها ممکن است زمان ببرد.

بدون شک تیم مارسکا فوتبالی مبتنی بر مالکیت توپ را ارائه خواهد داد؛ این مسئله کاملاً قابل انتظار است. انزو مارسکا این سبک از بازی را در لسترسیتی و چلسی نیز پیاده کرده بود. نحوه بازیسازی از عقب و فشار سیتی زیر نظر مارسکا متفاوت خواهد بود. همچنین ریزه‌کاری‌های تاکتیکی دیگری وجود خواهد داشت که سیتی تحت هدایت مارسکا نمایش می‌دهد. بعید است این تغییرات بلافاصله با شروع فصل ۲۰۲۶-۲۷ مشهود شوند، اما با گذشت زمان خود را نشان خواهند داد و همزمان با شکل‌گیری فصل آینده، منچسترسیتیِ انزو مارسکا نیز فرم واقعی خود را پیدا خواهد کرد.

انزو مارسکا تاکید کرد که مربی مستقلی است و نه یک نمونه شبیه‌سازی‌شده از پپ گواردیولا. سرمربی جدید منچسترسیتی متدولوژی خاص خود را دارد که آن را در دوران مربیگری‌اش در لسترسیتی و چلسی به رخ کشید. ممکن است به بار نشستن آن زمان ببرد، اما در نهایت این تیم سیتی زیر نظر مارسکا شکل خواهد گرفت و تماشای نحوه رقم خوردن این مسیر بسیار جذاب خواهد بود.

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