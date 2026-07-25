خرید جدید نساجی: آقای گل لیگ یک
مهاجم فصل گذشته پارس جنوبی با امضای قراردادی راهی نساجی مازندران شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه نساجی مازندران در ادامه فعالیت نقل و انتقالاتی در پنجره تابستانی و جذب مهرههایی مثل بهروز نوروزیفرد، جواد آقاییپور، علیرضا جعفرپور، ابوالفضل کوهی، افشین صادقی، امیرمسعود سرآبادانی و ...، امروز هم یک بازیکن دیگر جذب کرد.
فردین نجفی که در فصل اخیر لیگ دسته اول 19 گل به ثمر رساند و سه پاس گل داد و به آقای گلی در این رقابتها دست پیدا کرد، با تصمیم سید مجتبی حسینی راهی نساجی مازندران شد و قراردادی به مدت دو فصل با این تیم بست.
این مهاجم 28 ساله که سابقه عضویت در استقلال، ونپارس اصفهان، شهرداری همدان، سایپا، داماش گیلان و پارس جنوبی را دارد، با اتمام قراردادش از جمع جمیها جدا شد و به نساجی مازندران پیوست.