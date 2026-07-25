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پیروز قربانی سرمربی آلومینیوم شد

پیروز قربانی سرمربی آلومینیوم شد
کد خبر : 1818247
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پیروز قربانی فصل آینده را از روی نیمکت آلومینیوم اراک دنبال خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه آلومینیوم اراک در ادامه برنامه‌های خود برای فصل پیش رو و پس از بررسی گزینه‌های مدنظر، با پیروز قربانی برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه به توافق نهایی دست یافت.

قربانی که در دو فصل اخیر هدایت تیم فجرسپاسی شیراز را بر عهده داشت و عملکرد قابل قبولی در این تیم به ثبت رسانده بود، با عقد قراردادی رسمی به عنوان سرمربی جدید ایرالکو معرفی شد.

پیروز قربانی سرمربی آلومینیوم شد

مدیران باشگاه آلومینیوم امیدوارند با حضور این مربی جوان و دانش‌محور، روند رو به رشد این تیم در لیگ برتر تداوم یافته و شاهد موفقیت‌های بیشتر نماینده اراک در فصل پیش‌رو باشند. جزئیات بیشتر از کادر فنی و برنامه‌های آماده‌سازی تیم در روزهای آتی از سوی رسانه رسمی باشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

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