شوک به تاتنهام تنها چند ساعت پس از ورود به اوکلند

به گزارش ایلنا، جزیره شمالی نیوزیلند تنها چند ساعت پس از ورود تیم تاتنهام برای برپایی تور پیش‌فصل خود، شاهد وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر بود.

شاگردان روبرتو دی‌زربی هفته آینده را در اقیانوسیه سپری خواهند کرد تا در دیدارهای تدارکاتی پیش‌فصل به مصاف اوکلند، سیدنی و رقیب هم‌شهری خود چلسی بروند.

اما تنها چند ساعت پس از فرود آن‌ها در صبح روز شنبه، ده‌ها هزار نفر از ساکنان محلی از احساس زمین‌لرزه‌ای خبر دادند که مرکز آن در ۱۴۶ مایلی جنوب اوکلند بود.

تاکنون هیچ مصدومیت یا خسارت عمده‌ای در اثر این زمین‌لرزه گزارش نشده، هرچند خسارات جزئی به برخی جاده‌ها به ثبت رسیده است.

این زلزله در ساعت ۴:۵۱ صبح روز شنبه به وقت محلی (۵:۵۱ بعدازظهر جمعه به وقت بریتانیا) در نزدیکی شهر تاومارونوی ثبت شد.

باشگاه تاتنهام در فاصله‌ای نزدیک به ۱۵۰ مایل (۲۴۰ کیلومتر) شمال‌ محل وقوع زلزله مستقر شده و لرزش‌های شدیدی را حس نکرده است، اما بازیکنان هشدار وقوع زلزله را روی تلفن‌های همراه خود دریافت کرده‌اند.

وقوع زمین‌لرزه در نیوزیلند اتفاقی رایج است و سالانه به طور متوسط ۱۴ هزار زلزله در این کشور گزارش می‌شود که اکثر آن‌ها بسیار کوچک‌تر از آن هستند که احساس شوند.

با این حال، این زلزله خاص توسط مرکز لرزه‌نگاری Geonet در رده «شدید» دسته‌بندی شده است. مقامات به مردم محلی هشدار داده‌اند که در طول روز شنبه مراقب پس‌لرزه‌های احتمالی باشند.

برخی از ساکنان محلی در گفت‌وگو با رسانه‌های منطقه‌ای تاکید کردند که این قوی‌ترین زلزله‌ای بوده که طی مدت اخیر حس کرده‌اند.

تاتنهام در ساعات اولیه صبح یکشنبه (به وقت بریتانیا) در ورزشگاه ادن پارک به مصاف اوکلند سیتی، قهرمان فصل گذشته ای-لیگ خواهد رفت.

دی‌زربی چند تن از بازیکنان تیم اصلی خود را در لندن باقی گذاشته است؛ ژاوی سیمونز، محمد قدوس، دژان کولوسوسکی و ویلسون اودوبرت همگی در خانه مانده‌اند تا روی برنامه‌های ریکاوری و درمان مصدومیت خود کار کنند.

علاوه بر این، به ۶ بازیکن دیگر از جمله کریستین رومرو کاپیتان باشگاه و جد اسپنس ملی‌پوش انگلیسی، پس از حضور در جام جهانی مرخصی بیشتری داده شده است.

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