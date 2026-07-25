رونمایی از فرمول جدید آقای خاص
نخستین نبرد تدارکاتی رئال مادرید زیر نظر ژوزه مورینیو
باشگاه رئال مادرید در ادامه برنامههای آمادهسازی پیشفصل خود زیر نظر ژوزه مورینیو، در نخستین مسابقه تمرینی تابستان به مصاف آلکورکون رفت تا نخستین رونمایی از تاکتیکهای سرمربی پرتغالی رقم بخورد.
به گزارش ایلنا، کنجکاوی آشکاری درباره نحوه آرایش رئال مادرید توسط این تاکتیکدان پرتغالی وجود داشت و همه مشتاق مشاهده و شناسایی الگوهای کلیدی اولیه بودند.
به نقل از مارکا، نخستین بازی در ورزشگاه آلفردو دی استفانو نگاهی اولیه از روشهای مورینیو، کادر فنی او و اولین ایدههای تاکتیکی شکلگرفته پیش از آغاز فصل جدید را به هواداران ارائه داد.
مورینیو شکلدهی به تیمش را آغاز میکند
این جلسه تمرینی با کارهای بدنسازی و آمادگی جسمانی به رهبری مشترک آنتونیو پینتوس و آنتونیو دیاس (مربی بدنساز قدیمی مورینیو) آغاز شد.
بازیکنان لوس بلانکوس در فصلهای اخیر از مصدومیتهای متعددی رنج بردهاند و انتظار میرود همکاری این دو نفر به پشت سر گذاشتن برخی از این مشکلات کمک کند.
پس از گرم کردن، بازیکنان وارد تمرین روندو زیر نظر ژوائو ترالیائو، دستیار مورینیو شدند، پیش از آنکه مورینیو نقش فعالتری را در طول بازی تمرینی بر عهده بگیرد.
اولین ترکیب اصلی سرمربی پرتغالی شامل آندری لونین در درون دروازه، ترنت الکساندر-آرنولد، رائول آسنسیو، دین هویسن و آلوارو کارراس در خط دفاعی، ادواردو کاماوینگا، سسترو و آردا گولر در خط هاپک و فرانکو ماستانتونو، گونسالو گارسیا و گابری والرو (مهاجم آکادمی) در خط حمله بود.
درخشش زودهنگام ماستانتونو
برجسته ترین بازیکن زمین ماستانتونو بود که در طول نیمه اول بسیار شاداب و پرانرژی به نظر میرسید.
این ستاره آرژانتینی پس از یک فرار مستقیم، یک پنالتی زودهنگام گرفت؛ هرچند آردا گولر نتوانست آن را به گل تبدیل کند تا ناکامیهای رئال مادرید در ضربات پنالتی همچنان ادامه داشته باشد.
در زمانی که آینده ماستانتونو در باشگاه هنوز مشخص نیست و احتمال انتقال قرضی او وجود دارد، این یک نمایش مهم از سوی پدیده جوان آرژانتینی بود.
این مسابقه در نهایت با گلزنی دانیل یانیز از روی نقطه پنالتی در دقایق پایانی، با نتیجه ۱ بر صفر به سود رئال مادرید به پایان رسید.
بازیکنان تیم اصلی حدود ۷۰ دقیقه بازی کردند و پس از آن بازیکنان تیم آکادمی برای باقیمانده زمان تمرین جایگزین شدند.
خارج از زمین مسابقه، فدریکو والورده، رودریگو و ادر میلیتائو از روی سکوها به تماشا نشستند و به برنامههای آمادهسازی خود ادامه دادند، در حالی که فرلاند مندی نیز در کنار میلیتائو و رودریگو همچنان دوران ریکاوری خود را سپری میکند.
نشانههای مثبت، اما نیازمند صبر
دیدارهای تدارکاتی پیشفصل هرگز محلی برای نتیجهگیری قطعی نیستند، اما اغلب سرنخهای مفیدی درباره اولویتهای یک مربی ارائه میدهند.
اعتمادبهنفس ماستانتونو، حضور چندین بازیکن مستعد از کاستیا و تمایل مورینیو به آزمون و خطا همگی کاملاً مشهود بود.
بدیهی است که با بازگشت ستارههای جام جهانی به اردوی تیم، بخشی از این شرایط تغییر خواهد کرد؛ اما رئالِ مورینیو کار خود را با پیروزی آغاز کرده و در حال حاضر، همین مسئله ارزشمند است.