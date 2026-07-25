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ستاره پاری سن ژرمن به اتلتیکو مادرید پیوست

ستاره پاری سن ژرمن به اتلتیکو مادرید پیوست
کد خبر : 1818203
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باشگاه اتلتیکومادرید به صورت رسمی از جذب کانگ این لی از پاری سن ژرمن خبر داد.

به گزارش ایلنا، اتلتیکو مادرید به صورت رسمی از جذب کانگ این لی، ملی‌پوش کره جنوبی، از پاری‌سن‌ژرمن خبر داد تا این هافبک هجومی به سومین خرید تابستانی این تیم تبدیل شود.

باشگاه اسپانیایی که در پنجره‌های نقل‌وانتقالاتی گذشته نیز به دنبال جذب این بازیکن بود، این بار با پرداخت ۳۵ میلیون یورو موفق شد انتقال او را نهایی کند.

کانگ این لی پس از درخشش در مایورکا راهی پاری‌سن‌ژرمن شد و طی دوران حضورش در این تیم بیشتر به عنوان بازیکن چرخشی به میدان رفت. او حالا امیدوار است در اتلتیکو نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

این بازیکن ۲۵ ساله که توانایی بازی در چند پست هجومی را دارد، تاکنون ۵۰ بازی ملی برای کره جنوبی انجام داده و ۱۱ گل به ثمر رسانده است. او فصل گذشته نیز در ۳۹ مسابقه برای پاری‌سن‌ژرمن به میدان رفت و آمار ۴ گل و ۵ پاس گل را ثبت کرد.

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