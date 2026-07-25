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پارادوومیدانی‌کاران بانوی ایران در مسیر ناگویا

آغاز دومین اردو از ۵ مردادماه در تهران

آغاز دومین اردو از ۵ مردادماه در تهران
کد خبر : 1818199
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دومین اردوی تیم ملی پارادوومیدانی بانوان برای حضور پرقدرت در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، از ۵ مردادماه در تهران آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پارادوومیدانی، دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی بانوان از روز دوشنبه ۵ مردادماه در تهران و دو مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب و شهید شیرودی آغاز می‌شود.

این اردو با حضور ۲۰ ملی‌پوش دعوت‌شده و زیر نظر کادر فنی تیم ملی برگزار خواهد شد و تا ۱۸ مردادماه ادامه دارد. ورزشکاران حاضر در این مرحله از اردو، تمرینات تخصصی خود را در ماده های مختلف پیگیری خواهند کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمرینات فنی و بدنسازی دوندگان در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب و پرتابگران در مجموعه ورزشی شهید شیرودی انجام و عملکرد ورزشکاران از سوی کادر فنی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

فدراسیون پارادوومیدانی در سال منتهی به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، برگزاری اردوهای منظم و مستمر را در دستور کار قرار داده تا ملی‌پوشان کشورمان با آمادگی کامل در این رویداد مهم پاراآسیایی به میدان بروند.

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