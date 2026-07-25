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آتش‌بازی سوارز در غیاب مسی

رکوردشکن اروگوئه‌ای اینتر میامی را نجات داد

رکوردشکن اروگوئه‌ای اینتر میامی را نجات داد
کد خبر : 1818189
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لوئیس سوارز با نمایشی فوق‌العاده و گلزنی در دیدار برابر شیکاگو فایر، نه تنها سه امتیاز حساس را در غیاب لئو مسی برای اینتر میامی به ارمغان آورد، بلکه به رکوردی تاریخی در این باشگاه دست یافت.

به گزارش ایلنا، این تقابل جلوه دیگری از نبرد افسانه‌ای میان دو تن از برترین شماره ۹های قرن ۲۱ را به نمایش گذاشت؛ جدال لوئیس سوارز در برابر روبرت لواندوفسکی.

این دوئل توسط «ال پیستولرو» به سود خود پایان یافت، چرا که اینتر میامی با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز از زمین خارج شد. اگرچه هرونز (لقب اینتر میامی) موفق به کسب هر سه امتیاز شد، اما لوئیس سوارز این مسابقه را با ثبت یک حد نصاب جدید به پایان رساند تا جایگاه ارزشمند خود را بازهم فراتر ببرد.

لوئیس سوارز به عنوان بهترین بازیکن دیدار برابر شیکاگو فایر انتخاب شد. مهاجم اروگوئه‌ای دو گل به ثمر رساند تا هرونز را در تابلوی نتایج پیش بیندازد.

اگرچه گل‌های او برای کسب پیروزی نهایی کافی نبود (پلامبک جوان گل پایانی را زد)، اما عملکرد ال پیستولرو به او اجازه داد تا به دستاوردی برسد که او را درست پشت سر لئو مسی قرار می‌دهد.

رکوردشکن اروگوئه‌ای اینتر میامی را نجات داد

با کسب این عنوان، سوارز برای چهارمین بار جایزه بهترین بازیکن هفته MLS را از آن خود کرد که این نخستین افتخار او از هفته بیست‌ونهم فصل ۲۰۲۴ به شمار می‌رود.

حد نصاب جدید او زمانی شکل گرفت که از لئوناردو کامپانا (۳ بار) عبور کرد تا به تنهایی در رتبه دوم بیشترین کسب عنوان بهترین بازیکن هفته در تاریخ این باشگاه قرار گیرد؛ رتبه‌ای که تنها لئو مسی (۱۴ بار) را بالای سر خود می‌بیند.

این مسئله به خوبی اثبات می‌کند که سوارز حتی اگر در بهترین فرم خود به نظر نرسد، همچنان در روزهایی که بازی گروه خورده و پیچیده شده است، یک اسلحه قابل اعتماد است.

ستاره سابق بارسلونا در سال‌های پایانی دوران حرفه‌ای خود بار دیگر نشان داد که باید در ترکیب اصلی حضور داشته باشد و زمانی که لئو مسی در دسترس نیست، می‌تواند رهبر اصلی خط حمله باشد.

بار دیگر لوئیس سوارز منتقدان زیادی را ساکت کرد و اینتر میامی سه امتیاز حیاتی را به دست آورد تا جایگاه ممتاز خود را در کنفرانس شرق حفظ کند.

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