آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال ایران
آخرین اخبار و شایعات فوتبال ایران را ملاحظه میکنید.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به آغاز فصل جدید لیگ برتر، فضای نقلوانتقالات وارد مرحلهای شده که هر تصمیم میتواند سرنوشت یک تیم را تغییر دهد. اگر در هفتههای ابتدایی تابستان رقابت بر سر جذب نامهای بزرگ جریان داشت، اکنون اولویت باشگاهها تکمیل پازل فنی و رفع نقاط ضعف باقیمانده است. بررسی آخرین تحولات نشان میدهد هر یک از مدعیان و تازهواردها در شرایط متفاوتی قرار دارند و استراتژیهای متفاوتی را دنبال میکنند.
استقلال؛ بزرگترین دغدغه هنوز روی میز مدیران
در میان تیمهای مدعی، استقلال شاید مهمترین پرونده حلنشده را در اختیار داشته باشد. بازگشت یاسر آسانی تا حد زیادی خیال کادر فنی را از بابت یکی از مهرههای تأثیرگذار فصل گذشته راحت کرده و این اتفاق برای آبیها ارزشی در حد یک خرید بزرگ دارد، اما هنوز مهمترین مسئله باشگاه، تمدید قرارداد روزبه چشمی است.
اختلاف مالی میان کاپیتان استقلال و مدیران باشگاه باعث شده مذاکرات به نتیجه نرسد؛ موضوعی که هرچه بیشتر طول بکشد، میتواند برنامههای فنی این تیم را تحت تأثیر قرار دهد. چشمی فقط یک مدافع یا هافبک نیست؛ او رهبر رختکن و یکی از ستونهای اصلی ساختار تاکتیکی استقلال محسوب میشود. از دست دادن چنین بازیکنی، حتی با جذب یک جانشین مطرح، بهسادگی قابل جبران نخواهد بود.
پرسپولیس؛ رقابت داخلی به جای خریدهای پرشمار
برخلاف استقلال، پرسپولیس این روزها بیشتر روی مدیریت ترکیب موجود تمرکز کرده است. جذب محمدرضا اخباری رقابت جذابی را درون دروازه ایجاد کرده، اما شواهد اردوی ترکیه نشان میدهد پیام نیازمند همچنان گزینه نخست کادر فنی برای آغاز فصل خواهد بود.
در سمت چپ خط دفاع نیز ابوالفضل جلالی فعلاً جایگاه ثابتی پیدا کرده و در شرایطی که وضعیت انتقال ابوالفضل رزاقپور هنوز مشخص نیست، مهدی تارتار ترجیح داده با داشتههای فعلی تیم پیش برود. این رویکرد نشان میدهد سرخپوشان بیش از آنکه به دنبال تغییرات گسترده باشند، روی افزایش کیفیت رقابت میان بازیکنان موجود سرمایهگذاری کردهاند.
سپاهان؛ آرامش در اصفهان، پیام یک مدعی
سپاهان شاید کمحاشیهترین مدعی این روزهای فوتبال ایران باشد. واکنش محرم نویدکیا به شایعات مربوط به محمدامین حزباوی نشان داد باشگاه قصد ندارد ستارههای خود را بهراحتی از دست بدهد و برنامه اصلی، حفظ اسکلت تیم است.
اظهارات امید نورافکن نیز از همدلی کمسابقه در این تیم حکایت دارد. کاهش بخشی از قرارداد بازیکنان برای کمک به باشگاه، نشانهای از فضای مثبت رختکن سپاهان است؛ موضوعی که اگر در طول فصل حفظ شود، میتواند یکی از عوامل موفقیت طلاییپوشان در کورس قهرمانی باشد.
تراکتور؛ سکوتی که از اعتماد خبر میدهد
در شرایطی که بسیاری از رقبا همچنان درگیر جذب بازیکن هستند، تراکتور روزهای آرامی را پشت سر میگذارد. تنها خبر مهم این تیم به شرایط بدنی اودیل خامربکوف پس از بازگشت از جام جهانی مربوط میشود؛ بازیکنی که کادر فنی انتظار دارد پس از رسیدن به آمادگی کامل، دوباره نقش محوری خود را در میانه میدان ایفا کند.
کمخبری تراکتور را نباید به معنای انفعال دانست. برعکس، این سکوت میتواند نشانهای از رضایت کادر فنی نسبت به ترکیب فعلی و تمرکز کامل روی آمادهسازی فنی باشد.
مس شهربابک؛ تازهواردی که با برنامه حرکت میکند
اگر بخواهیم فعالترین باشگاه روزهای اخیر را معرفی کنیم، بدون تردید باید از مس شهربابک نام برد. این تیم که نخستین حضور خود در لیگ برتر را تجربه خواهد کرد، در مدت کوتاهی از داود نوشیصوفیانی، فریبرز گرامی و محمد آژیر رونمایی کرده است.
نکته قابل توجه اینجاست که هر سه خرید در بخش دفاعی انجام شدهاند؛ تصمیمی که نشان میدهد قاسم شهبا بهخوبی از دشواریهای نخستین فصل حضور در لیگ برتر آگاه است. تیمهای تازهصعودکرده معمولاً موفقیت خود را از استحکام دفاعی آغاز میکنند و به نظر میرسد مس شهربابک نیز همین مسیر را انتخاب کرده است.
فجرسپاسی؛ پایان انتظار، آغاز یک مأموریت دشوار
پس از هفتهها بلاتکلیفی، رسول خطیبی هدایت فجرسپاسی را بر عهده گرفت. هرچند انتخاب سرمربی تکلیف نیمکت این تیم را روشن کرد، اما چالش اصلی تازه آغاز شده است.
فجرسپاسی بخشی از زمان طلایی پیشفصل را از دست داده و حالا خطیبی باید در فرصت کوتاهی فهرست تیم را تکمیل، کادر فنی را نهایی و برنامه آمادهسازی را تنظیم کند. سرعت عمل در تصمیمگیری، مهمترین عامل موفقیت نماینده شیراز در هفتههای باقیمانده خواهد بود.
ذوبآهن؛ پروژه ویسی از دروازه آغاز میشود
عبدالله ویسی نخستین تمرین خود را با ذوبآهن برگزار کرده، اما هنوز یکی از مهمترین مشکلات تیم پابرجاست. جدایی دو دروازهبان اصلی باعث شده سبزپوشان در این پست با کمبود جدی روبهرو شوند و جذب یک گلر باتجربه، مهمترین اولویت نقلوانتقالاتی باشگاه باشد.
تا زمانی که این خلأ برطرف نشود، نمیتوان پروژه بازسازی ذوبآهن را کامل دانست.
نساجی؛ جای خالی بهترین پاسور لیگ یک
خداحافظی حسین شنانی، بهترین پاسور فصل گذشته لیگ دسته اول، یکی از مهمترین اتفاقات روزهای اخیر برای نساجی بود. بازیکنی که با ثبت ۱۲ پاس گل سهم بزرگی در قهرمانی و صعود تیمش داشت، اکنون به دنبال مقصدی جدید است.
جایگزینی بازیکنی با چنین تأثیرگذاری کار سادهای نیست و مدیران نساجی باید در ادامه بازار، برای حفظ قدرت هجومی تیم چارهای اساسی بیندیشند.
معادلات هنوز تمام نشده است
هرچند بسیاری از باشگاهها بخش عمده فعالیت خود را در بازار نقلوانتقالات انجام دادهاند، اما پروندههای مهمی همچنان باز مانده است؛ از تمدید قرارداد روزبه چشمی در استقلال گرفته تا تعیین تکلیف ابوالفضل رزاقپور، انتخاب مقصد جدید حسین شنانی و خریدهای احتمالی تیمهایی مانند ذوبآهن و فجرسپاسی.
با توجه به فاصله اندک تا آغاز لیگ بیستوششم، روزهای پیشرو بیش از آنکه زمان خریدهای پرتعداد باشد، به دوره نهایی شدن مذاکرات بزرگ و تصمیمهای سرنوشتساز تبدیل خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده بسیاری از انتقالهای مهم، درست در روزهای پایانی بازار رسمی میشوند؛ انتقالهایی که میتوانند معادلات مدعیان را بهطور کامل تغییر دهند و چهره فصل جدید فوتبال ایران را شکل دهند.