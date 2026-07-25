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پیروزی قاطع ۴ بر ۱ در روز درخشش پدیده جدید

پیروزی قاطع ۴ بر ۱ در روز درخشش پدیده جدید
کد خبر : 1818173
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تیم فوتبال بارسلونا در دیداری پر گل و تماشایی با نتیجه ۴ بر ۱ از سد «سی‌ای یوروپا» گذشت؛ مسابقه‌ای که با درخشش ابریما تونکارا و رونمایی از چهره‌های تازه آبی‌واناری‌ها همراه شد.

به گزارش ایلنا، بارسلونا و یوروپا، دو باشگاه تاریخی فوتبال کاتالونیا، پس از نزدیک به ۳۰ سال بار دیگر به مصاف یکدیگر رفتند. آخرین تقابل این دو تیم به سال ۱۹۹۸ در فینال کوپا کاتالونیا بازمی‌گشت؛ جایی که یوروپا در ضربات پنالتی به پیروزی رسید. در آن روز، شخصی به نام ژوزه مورینیو هدایت بارسا را بر عهده داشت؛ دست روزگار این‌گونه است. ۲۸ سال بعد، بارسا انتقام خود را گرفت و با گل‌های ابراهیم دیارا، هکتور فورت، ابراهیما تونکارا و آلکس گونزالس با نتیجه ۴ بر ۱ به پیروزی رسید.

در اولین بازی دوستانه پیش‌فصل بارسلونا، هانسی فلیک ترکیبی پر از سورپرایز و چهره‌های جدید را روانه میدان کرد که فرسنگ‌ها با ترکیب اصلی هفته نخست لالیگا فاصله داشت: شزنی، هکتور فورت، کریستنسن، ژرارد مارتین، ژوفره تورنتس، گیله فرناندز، برایان فارینیاس، ابراهیم دیارا، باردغجی، حمزه و کلایورت. با وجود حضور کم‌تعداد بازیکنان تیم اصلی، بازی خیلی زود به سود بارسا چرخید؛ ابراهیم دیارا در حوالی دقیقه ۱۵ قفل دروازه را شکست و هکتور فورت اندکی بعد فاصله را دو برابر کرد. تیم «سی‌ای یوروپا» نیز در سمت مقابل، تنها توانست پیش از پایان نیمه اول توسط فلاویو آندره یکی از گل‌ها را جبران کند.

پیروزی قاطع ۴ بر ۱ در روز درخشش پدیده جدید

بازگشت تراشتگن و نهایی شدن پیروزی

بلافاصله پس از خروج از رختکن، ابراهیما تونکارا که یکی از ستاره‌های برجسته این دیدار بود، اختلاف را بیشتر کرد. نیمه دوم همچنین یکی از بزرگ‌ترین سوژه‌های بازی را به همراه داشت: مارک-آندره تر اشتگن در میان غافلگیری همگان به میدان رفت. دروازه‌بان آلمانی جانشین شزنی شد و پس از ماه‌ها بار دیگر پیراهن بارسلونا را بر تن کرد. علاوه بر این سنگربان آلمانی، کاسادو، آلکس گونزالس، ژاوی اسپارت، تونی فرناندز و مارکس نیز وارد زمین شدند. در دقایق پایانی مسابقه، آلکس گونزالس تیر خلاص را به ثمر رساند تا بازی ۴ بر ۱ شود.

پس از این دیدار، بارسا دیدارهای تدارکاتی پیش‌فصل خود را برای آماده‌سازی جهت تقابل با الچه در افتتاحیه لالیگا (در تاریخ ۲۳ اوت) آغاز کرده است. شاگردان هانسی فلیک که این یکشنبه عازم کمپ تمرینی خود در انگلستان می‌شوند، در تاریخ ۳۱ ژوئیه در خاک بریتانیا به مصاف بیرمنگام سیتی خواهند رفت.

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