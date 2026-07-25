پیشنهاد ۱۰۰ میلیونی به علاوه گیوکرش برای شکار ستاره اتلتیکو

به گزارش ایلنا، جام جهانی بدون هیچ اظهارنظر جدیدی از سوی خولیان آلوارز (۲۶ ساله) درباره آینده‌اش به پایان رسید؛ آینده‌ای که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این فوتبالیست خواهان جدایی و پیوستن به بارسلونا است؛ گزینه‌ای که از سوی اتلتیکو مادرید اصلاً در نظر گرفته نمی‌شود، چرا که آن‌ها بدون کوچک‌ترین عقب‌نشینی به بند فسخ ۵۰۰ میلیون یورویی او استناد می‌کنند.

در شرایطی که آلوارز برای شروع تمرینات پیش‌فصل ۲۰۲۶-۲۷ در تاریخ ۱۰ اوت به اردوی اتلتیکو فراخوانده شده، آرسنال پیشنهاد بزرگتری برای جذب او ارائه کرده است.

میکل آرتتا می‌خواهد ستاره آرژانتینی را به ترکیب تیمش اضافه کند و طبق گزارش امروز نشریه تایمز، آماده است نه تنها مبلغ قابل توجهی پول (حدود ۱۰۰ میلیون یورو) بلکه یک بازیکن را هم ارائه دهد. و نه هر بازیکنی؛ بلکه یک مهره بسیار ارزشمند: ویکتور گیوکرش (۲۸ ساله).

مهاجمی که تابستان گذشته از اسپورتینگ لیسبون خریداری شد و مورد توجه تمامی باشگاه‌های بزرگ اروپایی از جمله اتلتیکو مادرید قرار داشت؛ باشگاهی که نتوانست با پیشنهاد ۷۵ میلیون یورویی طرف انگلیسی برای جذب او رقابت کند. اگر خولیان همچنان قصد داشته باشد در این تابستان اتلتیکو مادرید را ترک کند؛ هرچند تا سال ۲۰۳۰ قرارداد دارد، می‌تواند به راه حل ارائه شده توسط آرسنال فکر کند.

احتمال توافق با توپچی‌ها

اگر بارسلونا در تلاش خود برای امضای قرارداد با مهاجم آرژانتینی به در بسته خورده و پاسخ اتلتیکو مادرید همچنان منفی بوده باشد — موضعی که در متروپولیتانو دست‌نخورده باقی مانده و آن‌ها روی خولیان برای فصل آینده حساب می‌کنند — مسئولان باشگاه در صورت دریافت پیشنهادی چشمگیر می‌توانند درهای مذاکره را با آرسنال باز کنند، چرا که آن‌ها باشگاهی خارج از لالیگا محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر، خولیان آلوارز تمایل دارد در اسپانیا بماند و علاقه‌ای به بازگشت به انگلستان — جایی که از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ برای منچسترسیتی بازی می‌کرد — ندارد. این سریال نقل‌وانتقالاتی هنوز چند روز دیگر تا رسیدن به ایستگاه پایانی و تعیین تکلیف نهایی فاصله دارد.

انتهای پیام/