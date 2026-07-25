بازیساز 120 میلیون یورویی لایپزیش در راه برنابئو

به گزارش ایلنا، و ناگهان... یان دیومانده! در میان صف طویلی از نام‌ها نظیر اولیسه، باستونی و رودریگو، رئال مادرید چرخ‌های موتور خود را برای جذب این بال ۱۹ ساله ساحل عاجی به حرکت درآورده و مذاکرات خود را با لایپزیش آغاز کرده است.

به گزارش بیلد، باشگاه اسپانیایی گفتگوها را با پیشنهاد اولیه ۱۰۰ میلیون یورویی کلید زده که از سوی باشگاه آلمانی ناکافی تلقی شده است. با این حال، این شکاف مالی غیرقابل جبران به نظر نمی‌رسد؛ لایپزیش خواستار رقمی حدود ۱۳۰ میلیون یورو است و این معامله در نهایت می‌تواند با مبلغی نزدیک به ۱۲۰ میلیون یورو نهایی شود.

رقابت بسیار شدید است. لیورپول نیز شاهد رد پیشنهاد ۱۰۰ میلیون یورویی خود توسط لایپزیش بوده و پاری سن ژرمن هم به دقت شرایط این مهاجم را زیر نظر دارد؛ بازیکنی که حتی پیش از این اعتراف کرده بود قهرمان فعلی اروپا مقصد مورد علاقه اوست. اما ظهور رئال مادرید معادلات را تغییر داده است؛ درست مانند اتفاقی که سال گذشته برای فرانکو ماستانتونو افتاد؛ بازیکنی که به نظر می‌رسید سرنوشتش با پارک دو پرنس گره خورده است. همان‌طور که AS مطلع شده، او توافق اولیه خود با پاری سن ژرمن برای قراردادی پنج ساله را به حالت تعلیق درآورده است.

ارتباط دیومانده با وینیسیوس و نقشه لگانس

از سوی دیگر، این معامله ارتباط دیگری هم با رئال مادرید دارد. دیومانده دارای ایجنت مشترکی با وینیسیوس جونیور است؛ آژانس راک نیشن اسپورتس (موسسه آمریکایی متعلق به جی-زی) که همزمان در حال مذاکره برای تمدید قرارداد ستاره برزیلی با رئال مادرید است؛ قراردادی که تابستان آینده به پایان می‌رسد.

در این میان، حداقل در موضع‌گیری‌های رسمی، لایپزیش آرامش خود را حفظ کرده است، هرچند حفظ این بازیکن پروژه‌ای بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. مارسل شفر، مدیر ورزشی این باشگاه، روز چهارشنبه به صراحت گفت: «قصد ما این است که یان دیومانده فصل آینده برای لایپزیش بازی کند.» باشگاه تحت مالکیت ردبول در تلاش است تا قرارداد او را تا فراتر از سال ۲۰۳۰ تمدید کند.

همزمان باشگاه لگانس چشم‌انتظار و امیدوار باقی مانده است. درست یک سال پیش بود که دیومانده پس از انجام ۱۰ بازی در لالیگا، با قراردادی ۲۰ میلیون یورویی لگانس را ترک کرد و اولین قرارداد بزرگ خود را به امضا رساند. ثبت ۱۵ گل و ۱۱ پاس گل در اولین فصل حضورش در سطح اول فوتبال آلمان و بوندس‌لیگا کافی بود تا توجهات را به خود جلب کند. او در جام جهانی نیز بر اساس انتظارات عمل کرد و با ساحل عاج به مرحله یک‌شانزدهم نهایی رسید و نمایش‌های چشمگیری از جمله گلزنی برابر اکوادور را به ثبت رساند.

جوانی، سرعت بالا، شم گلزنی در فاز هجومی و تطبیق‌پذیری برای بازی در هر دو جناح، دلایل جهش خیره‌کننده قیمت او را توضیح می‌دهند. در بوتاک (ورزشگاه لگانس) در حال پایکوبی هستند. آن‌ها به دقت آینده او را زیر نظر دارند، چرا که لگانس ۱۰ درصد از حق فروش بعدی او را برای خود حفظ کرده است. به عبارت دیگر، انتفالی در حدود ۱۰۰ میلیون یورو، سود بادآورده و سنگینی را نصیب لگانس خواهد کرد. این مبلغ علاوه بر دریافتی تابستان گذشته آن‌ها برای انتقال اوست که برای تنها ۱۰ بازی در لالیگا نزدیک به ۳۰ میلیون یورو به جیب زدند.

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