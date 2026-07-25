مارسکا: مربیگری منچسترسیتی یک افتخار بزرگ است
انزو مارسکا پس از تکیه زدن بر نیمکت منچسترسیتی، جانشینی پپ گواردیولا را یک افتخار بزرگ دانست و ابراز امیدواری کرد که رودری در جمع سیتیزنها باقی بماند.
به گزارش ایلنا، این مربی ایتالیایی همچنین انتظار دارد اولین فصل حضور خود روی نیمکت این غول فوتبال لیگ برتر را در شرایطی آغاز کند که رودری همچنان در ترکیبش حضور دارد، هرچند برنده توپ طلای جام جهانی نیازمند عمل جراحی کمر است.
مارسکا، سرمربی سابق چلسى و لسترسیتی، پس از کنارهگیری گواردیولا در پایان فصل گذشته — که طی یک دوره ۱۰ ساله فوقالعاده موفق در ورزشگاه اتحاد ۲۰ جام به دست آورده بود — به عنوان جانشین مرد کاتالانی معرفی شد.
مارسکا در اولین نشست خبری خود به عنوان سرمربی سیتی به خبرنگاران گفت: «من بارها گفتهام که پپ را احتمالاً بهترین مربی جهان در ۲۰ یا ۲۵ سال اخیر میدانم. اما باز هم میگویم، این یک چالش است؛ یک چالش زیبا و یک افتخار بزرگ.»
بسیاری از باشگاهها پس از جدایی مربیان پرجام خود با بحران روبرو شدهاند؛ چنانکه منچستریونایتد و آرسنال به ترتیب پس از جدایی الکس فرگوسن و آرسن ونگر افت شدیدی را تجربه کردند.
مارسکا گفت: «تاریخ نشان داده (جانشینی) مربیای که سالهای زیادی در یک باشگاه حضور داشته، همواره بعد از سر الکس یا بعد از آرسن با دشواری همراه بوده است. سعی در انجام درست کارها از همین ابتدا، چه برای مجموعه باشگاه، چه برای هواداران و چه برای همه، یک چالش محسوب میشود.»
مارسکا ۴۶ ساله، اکنون سومین دوره حضور خود را در سیتی تجربه میکند؛ او پیش از این هدایت تیم توسعه استعدادهای باشگاه را بر عهده داشت و در فصل ۲۰۲۲/۲۳ که با ثبت سهگانه همراه شد، به عنوان دستیار گواردیولا فعالیت میکرد.
او معتقد است بنیادهای قویِ موجود در باشگاه به او کمک خواهد کرد تا موفقیتهای به دست آمده در دوران گواردیولا را ادامه دهد.
او یک روز پس از آنکه الیوت اندرسون، هافبک انگلیسی، انتقال ۱۱۶ میلیون پوندی (۱۵۴ میلیون دلاری) خود از نوتینگام فارست به سیتی را نهایی کرد، افزود: «فکر میکنم ساختار و تشکیلات باشگاه نکته اصلی است. این باشگاه و این ساختار، طی ۱۷ سال تنها سه سرمربی داشتهاند. این موضوع عادی نیست و زیاد اتفاق نمیافتد.»
مارسکا ادامه داد: «بنابراین شاید این یکی از دلایلی باشد که اطمینان دارم میتوانیم کار بزرگی انجام دهیم.»
«هر مربیای خواهان رودری است»
در همین حال، رودری هافبک ۳۰ ساله اسپانیایی، وارد آخرین سال قرارداد خود با سیتی شده و شایعاتی درباره پیوستن او به رئال مادرید مطرح است.
مارسکا گفت: «باید بگویم پیرامون بازیکنان بزرگ همواره گمانهزنی وجود دارد. من از این بابت نگران نیستم و فکر میکنم این مسئله کاملاً طبیعی است.»
«چون آنها قهرمان جام جهانی شدند و او بهترین بازیکن یا یکی از بهترین بازیکنان تورنمنت بود، فکر میکنم هر مربیای دوست دارد رودری را در اختیار داشته باشد.»
«اما او روز دوشنبه زیر تیغ جراحی میرود و به تعطیلات نیاز دارد. او باید استراحت کند و بازیابی سلامت خود را انجام دهد؛ سپس اینجا در کنار ما خواهد بود.»
باشگاه چلسی از نحوه جدایی مارسکا در روز اول سال نو میلادی از استمفوردبریج — در میان شایعات پیوستن او به سیتی — ناراضی بود.
با این حال، مارسکای خندان روز جمعه گفت: «در مورد باشگاههای سابقم، لستر و چلسی، احساس خوششانسی زیادی میکنم. فکر میکنم کار بزرگی آنجا انجام دادیم.»
«در هر دو باشگاه، هویت تیم کاملاً مشخص بود، موفقیت تیم کاملاً مشهود بود و من از اینکه بخشی از این باشگاهها بودم بسیار احساس خوششانسی میکنم.»
«اما اکنون ما اینجا هستیم. این مهمترین مسئله است؛ فقط سیتی. هیچ حرف دیگری باقی نمیماند.»