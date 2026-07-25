به گزارش ایلنا، جدیدترین شایعات نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا از تحرک باشگاه‌های بزرگ برای تقویت ترکیب خود در آستانه فصل جدید حکایت دارد.

منچستریونایتد به دنبال شوامنی

روزنامه سان گزارش داده که منچستریونایتد درباره جذب اورلین شوامنی، هافبک رئال مادرید، استعلام گرفته است. گفته می‌شود ژوزه مورینیو، سرمربی جدید رئال، در صورتی که فروش این ملی‌پوش فرانسوی به تأمین بودجه جذب رودری، هافبک منچسترسیتی، کمک کند، با جدایی او مخالفتی نخواهد داشت.

منچستریونایتد پس از جدایی کاسمیرو و مصدومیت طولانی‌مدت مانوئل اوگارته به دنبال جذب یک هافبک تدافعی است و شوامنی به دلیل سن، تجربه و شرایط قراردادی، یکی از گزینه‌های اصلی این باشگاه محسوب می‌شود.

توافق شخصی آرسنال با گیمارش

فابریتزیو رومانو خبر داده است که آرسنال با برونو گیمارش، هافبک نیوکاسل، بر سر مفاد قرارداد شخصی به توافق رسیده و آماده ارائه نخستین پیشنهاد رسمی خود است.

گفته می‌شود توپچی‌ها قصد دارند پیشنهادی در حدود ۷۰ میلیون پوند ارائه کنند، هرچند نیوکاسل تمایلی به فروش یکی از مهره‌های کلیدی خود ندارد و احتمالاً این پیشنهاد اولیه را رد خواهد کرد. با این حال، مدیران آرسنال امیدوارند مذاکرات ادامه پیدا کند و میکل آرتتا نیز از حامیان اصلی این انتقال است.

چلسی در آستانه جذب استعداد بوسنیایی

بر اساس گزارش دیلی تلگراف، چلسی شانس نخست جذب کریم آلاج‌بگوویچ، پدیده ۱۸ ساله بوسنیایی بایرلورکوزن، به شمار می‌رود.

یوونتوس و فیورنتینا نیز شرایط این بازیکن را زیر نظر دارند، اما گفته می‌شود ژابی آلونسو، سرمربی جدید چلسی، علاقه ویژه‌ای به جذب او دارد. آلاج‌بگوویچ پس از درخشش در سالزبورگ و ثبت ۱۳ گل در ۴۴ مسابقه، تابستان امسال به لورکوزن بازگشت و تا سال ۲۰۳۱ با این باشگاه قرارداد دارد، اما نمایش‌هایش در جام جهانی توجه باشگاه‌های بزرگ را جلب کرده است.

آرسنال به دنبال جانشین سالیبا

شبکه اسکای اسپورتس گزارش داده که آرسنال پس از مصدومیت طولانی‌مدت ویلیام سالیبا، جذب جان استونز و ازری کونسا را بررسی می‌کند.

جان استونز که بازیکن آزاد است، گزینه‌ای کم‌هزینه برای کوتاه‌مدت محسوب می‌شود، در حالی که جذب کونسا از استون ویلا به دلیل شرایط قراردادی او دشوارتر خواهد بود.

دورتموند برای ال‌مالا اقدام کرد

بوروسیا دورتموند نخستین پیشنهاد رسمی خود را برای جذب سعید ال‌مالا، وینگر ۱۹ ساله کلن، ارائه کرده است.

این پیشنهاد شامل ۲۶ میلیون یورو مبلغ ثابت و ۱۶ میلیون یورو پاداش‌های قابل تحقق بود، اما به دلیل فاصله با رقم درخواستی ۵۰ میلیون یورویی کلن، بلافاصله رد شد. با این حال، ال‌مالا از انتقال به دورتموند استقبال می‌کند.

سایر شایعات نقل‌وانتقالات

رئال مادرید و منچسترسیتی برای جذب یان دیومانده، وینگر لایپزیگ، وارد رقابت شده‌اند؛ بازیکنی که پیش‌تر با پاری‌سن‌ژرمن به توافق شخصی رسیده، اما هنوز پیشنهادی رسمی برای او ارائه نشده است.

اینتر مذاکرات اولیه با کریستین رومرو، مدافع تاتنهام، را آغاز کرده است.

منچستریونایتد همچنان کارلوس بالبا از برایتون و مانو کونه از رم را زیر نظر دارد و کونه در حال حاضر گزینه در دسترس‌تری محسوب می‌شود.

چلسی برای جذب بنجی فلاورز، ملی‌پوش رده‌های پایه آمریکا از دالاس، به توافق رسیده است.

استون ویلا جیمز گارنر، هافبک اورتون، را زیر نظر دارد و احتمال افزایش تلاش‌ها برای جذب او وجود دارد.

دایزن مائدا، مهاجم سلتیک، در آستانه انتقال ۱۰ میلیون پوندی به ایپسویچ تاون قرار دارد.

آمارا نالو، مدافع جوان لیورپول، به صورت قرضی راهی اچ‌جی‌کی هلسینکی فنلاند خواهد شد.

سلتیک به تکمیل انتقال ۴ میلیون یورویی میکا باور، هافبک پادربورن، نزدیک شده است.

استفان اورتگا، دروازه‌بان سابق منچسترسیتی، با چند باشگاه از جمله المپیاکوس مذاکره می‌کند.

لوئیس اوپندا برای انتقال به لیون چراغ سبز نشان داده و مذاکرات دو باشگاه ادامه دارد.

نستوری ایرانکوندا، وینگر واتفورد و تیم ملی استرالیا، به انتقالی ۲۲ میلیون یورویی به اسپورتینگ لیسبون نزدیک شده است.

کریستال پالاس نیز مذاکرات پیشرفته‌ای را برای جذب یک بازیکن جدید دنبال می‌کند، هرچند جزئیات این انتقال هنوز منتشر نشده است.

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