بهترین گلزن سوئیس در جام جهانی راهی لیگ برتر شد

به گزارش ایلنا، مانزامبی در شرایطی که سوئیس برای نخستین بار از سال ۱۹۵۴ به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی رسید — پیش از آنکه با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب آرژانتین شود — سه گل به ثمر رساند و دو پاس گل ارسال کرد.

مانزامبی در سال ۲۰۲۳ به آکادمی جوانان فرایبورگ پیوست و یک سال بعد به تیم بزرگسالان راه یافت. او در ادامه ۵۸ بار برای این باشگاه بوندس‌لیگایی به میدان رفت و نه گل به ثمر رساند.

او نقشی کلیدی در صعود فرایبورگ به نخستین فینال بزرگ اروپایی این باشگاه ایفا کرد؛ جایی که تیم آلمانی پس از شکست مقابل ویلا، عنوان نایب‌قهرمانی لیگ اروپا را به دست آورد.

باشگاه استون ویلا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مانزامبی پیراهن شماره ۴۴ را بر تن خواهد کرد؛ همان شماره‌ای که در بوندس‌لیگا و هنگام تقابل با ویلا در استانبول می‌پوشید.»

استون ویلا رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر را در تاریخ ۲۳ اوت با تقابل برابر برایتون آغاز خواهد کرد.

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