به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو با انتشار یک استوری، سالروز تولد مهدی مهدوی‌کیا را به او تبریک گفت.

رئیس فیفا در این پیام خطاب به موشک سابق فوتبال ایران نوشت: «صمیمانه‌ترین تبریک تولد را به یکی از بزرگان فوتبال آسیا و جهان، مهدی مهدوی‌کیا، تقدیم می‌کنم.»

او در ادامه به یادآوری خاطرات و افتخارآفرینی‌های ملی‌پوش سابق ایران پرداخت و گفت: «دوران درخشان بازی تو در سطح باشگاهی و ملی، به‌ویژه نمایش فراموش‌نشدنی‌ات در جام جهانی ۱۹۹۸، هرگز از یادها نخواهد رفت.»

مهدوی‌کیا که سابقه سال‌ها حضور موفق در بوندس‌لیگا و باشگاه هامبورگ را در کارنامه دارد، همواره به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار فوتبال آسیا شناخته می‌شود. پیام رئیس عالی‌ترین نهاد فوتبالی جهان نیز بار دیگر جایگاه ویژه این پیشکسوت ارزنده را در سطح بین‌المللی به تصویر کشید.

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