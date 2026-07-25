به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، رئال مادرید در حال کار روی انتقال رودری از منچسترسیتی است و این انتقال می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌های تابستان امسال باشد.

اگرچه هنوز مذاکرات رسمی میان دو باشگاه آغاز نشده، اما مدیران رئال با اطمینان روند این پرونده را دنبال می‌کنند و معتقدند در نهایت برای جذب این هافبک ۳۰ ساله با سیتی به توافق خواهند رسید.

رودری تنها یک سال دیگر با منچسترسیتی قرارداد دارد؛ قراردادی که تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد. با این حال، مدیران سیتی همچنان در حال مذاکره با این بازیکن برای تمدید قرارداد هستند و امیدوارند او در فصل ۲۷-۲۰۲۶ نیز در ترکیب تیم انزو مارسکا حضور داشته باشد.

تغییر موضع رئال پس از جام جهانی

منابع نزدیک به رئال مادرید تا پیش از جام جهانی تأکید داشتند که رودری در برنامه‌های این باشگاه جایی ندارد، اما عملکرد درخشان او در مسیر قهرمانی اسپانیا و نقش کلیدی‌اش در این موفقیت، نگاه مدیران رئال را تغییر داده است.

در صورت نهایی شدن این انتقال، رودری جدیدترین بازیکنی خواهد بود که پس از پایان دوران پپ گواردیولا از منچسترسیتی جدا می‌شود. پیش از او نیز جان استونز و برناردو سیلوا با پایان قراردادشان از جمع سیتیزن‌ها جدا شدند و سیلوا به رئال مادرید پیوست.

اتلتیک پیش‌تر گزارش داده بود که مذاکرات درباره آینده رودری پس از پایان جام جهانی انجام خواهد شد؛ جایی که او با قهرمانی اسپانیا و پیروزی مقابل آرژانتین در فینال، توپ طلای مسابقات را به دست آورد. با این حال، این هافبک تاکنون تمایل چندانی به تمدید قراردادش با منچسترسیتی نشان نداده است.

رودری در هر هشت مسابقه اسپانیا در جام جهانی به میدان رفت و بازوبند کاپیتانی را نیز بر بازو بست تا تیم لوئیس دلافوئنته پس از قهرمانی در یورو ۲۰۲۴، دومین جام بزرگ متوالی خود را فتح کند.

عمل جراحی در انتظار رودری

با وجود درخشش در جام جهانی، رودری به‌زودی برای درمان مشکل کمر خود تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت و هنوز زمان دقیق بازگشت او به میادین مشخص نیست.

او در جریان فیفادی ماه مارس، درباره احتمال بازگشت به فوتبال اسپانیا گفته بود: «بله، دوست دارم دوباره در لالیگا بازی کنم. بازگشت به اسپانیا برایم جذاب است.»

رودری همچنین درباره احتمال حضور در رئال مادرید افزود: «اینکه قبلاً برای اتلتیکو بازی کرده‌ام، مانعی برای پیوستن به رئال نیست. بازیکنان دیگری هم چنین مسیری را طی کرده‌اند. در نهایت نمی‌توان پیشنهاد یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های جهان را رد کرد.»

واکنش مارسکا به شایعات

رودری پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت رباط صلیبی، در ماه مه ۲۰۲۵ به میادین بازگشت و فصل گذشته در مجموع ۳۳ بازی برای منچسترسیتی انجام داد؛ هرچند دو بار نیز به دلیل مصدومیت همسترینگ و کشاله ران از ترکیب تیم دور ماند.

سیتی در تابستان امسال با جذب الیوت اندرسون از ناتینگهام فارست با قراردادی ۱۱۶ میلیون پوندی، خط میانی خود را تقویت کرده و همچنین برای جذب ایوب بوعادی، هافبک ۱۸ ساله لیل، نیز تلاش می‌کند.

انزو مارسکا، سرمربی منچسترسیتی، در نخستین نشست خبری خود درباره آینده رودری گفت: «طبیعی است که درباره بازیکنان بزرگ همیشه شایعات زیادی مطرح شود. او قهرمان جام جهانی شد و یکی از بهترین بازیکنان مسابقات بود؛ هر مربی‌ای دوست دارد چنین بازیکنی را در اختیار داشته باشد.»

او در پایان افزود: «رودری قرار است دوشنبه جراحی کند. او به استراحت و ریکاوری نیاز دارد و پس از آن دوباره به جمع ما بازخواهد گشت.»

رودری از سال ۲۰۱۹ و پس از انتقال از اتلتیکومادرید برای منچسترسیتی بازی کرده است. او در این مدت چهار قهرمانی لیگ برتر، دو جام حذفی، سه جام اتحادیه و یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را با این تیم به دست آورده و در ۲۹۸ مسابقه، ۲۸ گل و ۳۲ پاس گل به ثبت رسانده است.

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